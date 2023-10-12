Rewrite this title: Bing يسمح لك بإجراء اختبار Ping لنتائج البحث Twitter و Facebook

ستساعدك المقالة التالية: Bing يسمح لك بإجراء اختبار Ping لنتائج البحث Twitter و Facebook

يقوم Bing بإعداد ميزة مشاركة جديدة مباشرة على SERPs الخاصة به – وهي مشاركة نتائج البحث مع Twitter و Facebook، وكذلك البريد الإلكتروني. الميزة الجديدة تسمى بنج وبينغ وهي ميزة المشاركة النموذجية التي نراها على أي موقع ويب تقريبًا في الوقت الحالي. الأمر الفريد في هذا هو حقيقة أن Bing يقوم بإلحاق أيقونات المشاركة (Twitter و Facebook) في أسفل كل نتيجة من نتائج البحث في SERP معين.

ستكون أيقونات المشاركة موجودة في جميع نتائج بحث Bing تقريبًا وستكون مفيدة بشكل خاص عند إجراء عمليات بحث متعلقة بالسفر وأشياء أخرى مثيرة للاهتمام. يمكنك الآن مشاركة ما تجده في بحث Bing على الفور مع أي شخص في موقعك Twitter و Facebook حسابات.

ومن المثير للاهتمام أن ميزة المشاركة لم تتضمن Windows عش كما هو مذكور في بعض التعليقات على مدونة مجتمع Bing. إنه مصدر قلق صحيح خاصة منذ ذلك الحين Windows يحتوي Live أيضًا على تحديث لميزة الحالة. ولكن بعد ذلك، نعلم جميعًا أنه سيكون من الأفضل أن يمتلك Bing ميزة المشاركة Twitter و Facebook المستخدمين أولا.

سيرسل Bing دعوات إلى المستخدمين المهتمين الذين يرغبون في معاينة Bing & Ping. إذا كنت مهتمًا، كن من محبي بنج Facebook صفحة المعجبين واحترس من الدعوات. وبينما كنت لا تزال في Facebook، قد ترغب أيضًا في أن تصبح من المعجبين بـ SEJ Facebook صفحة. إنه ينمو بسرعة ولن ترغب في أن تتخلف عن الركب من قبل هؤلاء الرائعين Facebook الأعضاء الذين أصبحوا بالفعل معجبين بـ SEJ.