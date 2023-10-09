Rewrite this title: Bing يطلق مركز أعمال، ويتضمن عروضًا مجانية

ستساعدك المقالة التالية: Bing يطلق مركز أعمال، ويتضمن عروضًا مجانية

هناك ثلاث حروب كبرى يتم شنها على الويب الآن: البحث، والاجتماعية، والمحلية. يبدو أن كل شركة تكنولوجية تضغط من أجل الملكية في مناطقها غير القياسية – حيث تحاول Google الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، Facebook تحاول الدخول المحلية، وهكذا دواليك. مايكروسوفت ليست غريبة على هذه المحاولات أيضًا، وأحدث أدوات الأعمال المحلية الخاصة بها تأتي مع ميزة إضافية مجانية: القدرة على تقديم الصفقات على بيئة سطح المكتب والجوال.

يحل مركز الأعمال المحلي الجديد هذا، والذي يحمل عنوان “Bing Business Portal (Beta)”، محل “Bing Local Listing Center”، الذي يشمل معظم ميزات BLLC. تم أيضًا استيراد مواقع BLLC تلقائيًا إلى Bing Business Portal. إذًا، ما الذي تم تحسينه في عرض Bing للشركات المحلية؟ تشمل النقاط الرئيسية القدرة على إنشاء قوائم محسنة والقدرة على إنشاء الصفقات دون أي رسوم.

تشتمل القوائم المحسنة على عدد من التفاصيل الجديدة، مثل الكلمات الرئيسية الإضافية، والروابط إلى ملفات التعريف الاجتماعية الخاصة بك، ورابط إلى موقع الويب الخاص بنشاطك التجاري الأساسي، وشعار شركتك، وتوافر مواقف السيارات، وطرق الدفع المقبولة، وغيرها من المعلومات الخاصة بالأعمال (على سبيل المثال ، قائمة إذا كنت تدير مطعمًا).

وفي الوقت نفسه، يبدو أن ميزة الصفقة هي عامل الجذب الأساسي لعرض Bing الجديد. على عكس منافسي البحث، مثل Google، الذين يتقاضون سعرًا شهريًا أو سعر تكلفة النقرة (CPC) للإعلانات، أو الشركات مثل Groupon التي تقسم الإيرادات مع المعلنين، تسمح Microsoft للمستخدمين بإنشاء صفقات منشورة ومجانية. بمجرد قيام أصحاب الأعمال بإنشاء العرض الخاص، سيظهر في كل من نتائج البحث وعلامة التبويب “الصفقة” على Bing Mobile. أدوات نشر الصفقات المصممة خصيصًا لشركتك Facebook يتم أيضًا الوصول إلى الصفحة من خلال BBP.

يمكن لأصحاب الأعمال المحليين الذين يتطلعون إلى المطالبة بقوائمهم وإضافة الميزات والبدء في عرض الصفقات القيام بذلك عن طريق زيارة موقع Bing Business Portal.

[via the Bing Blog]