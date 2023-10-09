Rewrite this title: Bing يعطل ربع عمليات البحث في شهر نوفمبر

ستساعدك المقالة التالية: Bing يعطل ربع عمليات البحث في شهر نوفمبر

لفترة تعود إلى أواخر التسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان المستهلكون يختارون من بين حوالي عشرة محركات بحث شائعة (AOL، وLycos، وAltaVista، وYahoo، وLive، وGoogle، وما إلى ذلك). والآن أصبحت الحرب بين منافسين اثنين فقط: مايكروسوفت، التي تسيطر حاليًا على كل من ياهو وبينج (وبالتالي لقبها بينجاهو)؛ وجوجل، الذي يتحكم في كل شيء آخر تقريبًا.

ومع ذلك، فإن أداء Bing ليس سيئًا للغاية. تقرير بيز يقدم لنا تفاصيل دراسة أجرتها شركة Experian/Hitwise والتي ألقت نظرة على حصة Bing في السوق. وصل Bing، الذي شهد نموًا قويًا خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى نسبة قياسية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25.27٪، في الواقع) من عمليات البحث في نوفمبر.

الأرقام الدقيقة تضع العدد الفعلي لعمليات البحث عن عقارات Bingahoo بما يصل إلى 5.4 مليون عملية بحث. يعد هذا مؤشرًا كبيرًا لـ Bing فيما يتعلق بالنمو الإجمالي، خاصة أنه يظهر لنا أن الشركة تمكنت من البقاء قابلة للحياة خلال موسم العطلات. قد يكون تقديم أدوات البحث الجديدة، وأبرزها عرض متجر كتالوج Bing ومجموعة جديدة كاملة من أدوات Yahoo المساعدة، هو ما ساعدهم على الوصول إلى هذه النقطة. وشهدت شركة ياهو النصيب الأكبر من النمو، حيث بلغت الزيادة الكاملة ثلاثة بالمائة.

هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام تقدمها هذه الدراسة وهي أن عمليات البحث بين Bing وYahoo تؤدي في كثير من الأحيان إلى مواقع نهائية فعلية، حيث يخرج واحد وثمانون بالمائة عن الموقع، مقارنة بحوالي خمسة وستين بالمائة من Google. بالطبع، قد يشير ذلك فقط إلى أن المزيد من الباحثين في Google ينقرون على الموارد الداخلية أو يستخدمون بحث Google لأدوات سريعة مثل البحث “التحديد” أو “الوقت”.

وعلى الرغم من أن نسبة 25% من الكعكة ليست بالأمر الهين، إلا أنها لا تفعل الكثير للتخفيف من ثقل إمبراطورية جوجل. لا يزال محرك البحث Google يحتفظ بحوالي سبعين بالمئة من عمليات البحث شهريًا، ولم يكن شهر نوفمبر استثناءً منها.