Rewrite this title: Bing يلفت انتباه سيرجي برين من Google

ستساعدك المقالة التالية: Bing يلفت انتباه سيرجي برين من Google

حسنًا، يبدو أن الجهود التسويقية الهائلة التي تبذلها شركة Microsoft تؤتي ثمارها بشكل جيد مقابل محرك القرار الجديد الخاص بها – Bing. ال نيويورك بوست تشير التقارير إلى أنه حتى سيرجي برين من Google قد بدأ الاهتمام بـ Bing لدرجة أنه أمر موظفيه بالنظر في مدى اختلاف خوارزمية بحث Bing عن Google. نقلاً عن NY Post:

لكن المؤسس المشارك سيرجي برين منزعج للغاية من إطلاق محرك البحث المنافس لشركة مايكروسوفت، لدرجة أنه قام بتجميع فريق من كبار المهندسين للعمل على ترقيات عاجلة لخدمة الويب الخاصة به، حسبما علمت صحيفة The Washington Post.

نقلاً عن مصادر موثوقة، ذكرت مقالة نيويورك بوست أيضًا أن السيد برين يشرك نفسه في التحقيق، وهي حالة نادرة لا تحدث كل يوم في معسكر جوجل. وقال المصدر إن بينج لفت انتباه السيد برين بشدة.

ومن المؤكد أن رد فعل السيد برين على بينج لم يكن بسبب التقرير الذي يفيد بأن بينج تمكن من احتلال موقع ياهو باعتباره محرك البحث رقم 2 مؤخرًا، حيث نعلم جميعًا أن تقريرًا آخر أشار إلى أن بينج جذب المستخدمين الذين كانوا يحاولون فقط تجربة القرار الجديد محرك.

ومع ذلك، رفض متحدث باسم جوجل التعليق على اهتمام السيد برين بـ Bing. ولكن ذكر ذلك:

“لدينا دائمًا فريق يعمل على تحسين البحث.” وأضاف: “نحن نخصص المزيد من الوقت والطاقة للبحث أكثر من أي شيء آخر في شركتنا. الخوارزمية لدينا تتطور باستمرار.”

ومن المؤكد أن هذه الخوارزمية المتطورة باستمرار تجعل مستخدمي Google يلتزمون بمحرك البحث المفضل لديهم. وهذا من شأنه أن يمنح Bing وقتًا عصيبًا للاقتراب من Google.

في مقال نيويورك بوست المذكور، نُقل عن سكوت كيسلر، أحد كبار محللي أبحاث الأسهم في ستاندرد آند بورز قوله:

“في استطلاع حديث وجدنا أن السمات السائدة التي تملي على الأشخاص كيفية البحث في الإنترنت هي سهولة الاستخدام وقوة العادة. لقد كانت شركة جوجل مهيمنة لفترة طويلة لدرجة أنه سيكون من الصعب على أي شخص أن يأخذ منها حصة كبيرة في السوق.