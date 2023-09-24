Rewrite this title: Bing AI يحتفل بمرور 6 أشهر مع ميزات جديدة وإحصائيات مذهلة

ستساعدك المقالة التالية: Bing AI يحتفل بمرور 6 أشهر مع ميزات جديدة وإحصائيات مذهلة

في غضون ستة أشهر منذ إعادة اختراع Bing وEdge، أعلنت Microsoft عن تفاعل مذهل للمستخدمين مع أكثر من مليار محادثة Bing AI وتم إنشاء 750 مليون صورة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت Edge تسعة أرباع متتالية من النمو، مما يدل على قدرتها على تقديم تجارب ذكاء اصطناعي عالية الجودة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وسجل الدردشة

تتيح مقدمة Microsoft الجديدة لـ Bing Image Creator، باستخدام نماذج DALL-E من OpenAI، للمستخدمين استحضار العناصر المرئية من الأوصاف النصية.

لقد أدى هذا التكامل الرائد للمحتوى المرئي واللفظي الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى ظهور عدد كبير من حالات الاستخدام المبتكرة.

لقطة شاشة من Bing/Google Chrome، أغسطس 2023

تم إجراء المزيد من التحسينات على تجربة الدردشة في Bing. الآن، يستطيع Bing تذكر التفاعلات السابقة وعرضها في قسم “الأنشطة الحديثة”.

يسمح سجل الدردشة للمستخدمين بإعادة زيارة المحادثات القديمة، مما يعزز سهولة استخدام النظام الأساسي.

ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قامت Microsoft أيضًا بتوسيع نطاق وصول ميزات Bing المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مستخدمي الأجهزة المحمولة.

تم أيضًا دمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات Windows Copilot، مما يتيح تجارب الذكاء الاصطناعي المركزية للعملاء.

Windows يهدف برنامج Copilot، مع Bing Chat، إلى تبسيط سير العمل من خلال تقليل الحاجة إلى تطبيقات متعددة.

تم دمج Bing أيضًا في SwiftKey، المحبوب لتقنية النص التنبؤي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفي خدمات iOS وAndroid. يمكن للمستخدمين الآن إنشاء النصوص والحصول على ترجمات الذكاء الاصطناعي وتعديل نغمة رسائل البريد الإلكتروني، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ميزات Bing AI الجديدة

أعلنت Microsoft عن دعم متصفح الطرف الثالث لـ Bing، مما يوسع قاعدة مستخدميها. ومع ذلك، للحصول على أفضل تجربة Bing Chat، تواصل Microsoft تشجيع استخدام متصفح Edge.

تتيح ميزة البحث المرئي متعدد الوسائط في Bing Chat، التي تستفيد من نماذج OpenAI، للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن Bing باستخدام الصور.

لقطة شاشة من Bing/Google Chrome، أغسطس 2023

تم أيضًا تقديم الوضع الداكن لـ Bing Chat على سطح المكتب والهاتف المحمول.

تسمح الميزات الإضافية لتطبيق Bing iOS للمستخدمين بتبديل تشغيل GPT-4 أو إيقاف تشغيله وإظهار النغمات. يكشف إخفاء النغمات عن مفتاح تبديل GPT-4، بينما يتيح إظهار النغمات أنماط محادثة إبداعية ومتوازنة ودقيقة.

لقطة شاشة من تطبيق Bing/iOS، أغسطس 2023

يقوم Bing Chat Enterprise بدمج Bing الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، مما يوفر دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حماية البيانات التجارية.

التطورات في Bing AI

لا تزال مايكروسوفت متحمسة بشأن مستقبل، واعدًا بإدخال تحسينات مستمرة على النظام الأساسي وحث المستخدمين على الاستمرار في تقديم التعليقات.

يمكن أن تؤدي التطورات التي تم إحرازها في بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO).

بفضل الإمكانات المحسنة مثل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وسجل الدردشة القابل للبحث وتكامل Bing في متصفحات الطرف الثالث، يوفر النظام الأساسي طرقًا جديدة لتحسين استراتيجيات البحث وإنشاء المحتوى وتفاعلات العميل.

يؤكد نمو Bing الواسع وإدخال ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في مجال البحث والتسويق الرقمي.