Rewrite this title: Bings يفتح المزيد Facebook سمات

ستساعدك المقالة التالية: Bings يفتح المزيد Facebook سمات

لفترة طويلة، كان الجميع يصرخون بذلك Facebook كان أكبر منافس لجوجل. سخرت من هذا، وصرحت بصوت عالٍ برأيي Facebook لم يكن ذا صلة بـ Google في مشهد البحث. وباعتبارهما شركتين مختلفتين تمامًا ولهما أهداف ونماذج مختلفة، لم تكن هناك حاجة إلى عبور الأسلاك. لن تعلم أنني أوقفت هذا “Facebook لا يهم Google” بعد حدث واحد: Bing/Facebook شراكة.

مع استخدام بنج Facebook للبحث الاجتماعي (وهو بلا شك عنصر أساسي في نتائج البحث خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين)، ولا يوجد محرك بحث Google-Facebook تظهر الشراكة حتى الآن، حيث يكتسب Bing ميزة كبيرة – وهم يعرفون ذلك. وهذا هو السبب في أنهم أضافوا الكثير Facebook-ميزات متكاملة لبحثهم. سيتم إطلاق عدد من الميزات الجديدة هذا الأسبوع والتي تتناول المزيد من مجالات الإمكانات الاجتماعية في البحث. كي تختصر:

يضيف شريط Bing الجديد خيار “أعجبني” لأي صفحة تزورها، مما يسمح بتقديم مساهمات أسهل.

سيتم ترقية الصفحات التي تم “الإعجاب بها” من قبل الأصدقاء إلى عدة صفحات. علاوة على ذلك، ستحتوي هذه الصفحات التي تم الإعجاب بها على ملاحظة حول الشخص الذي أبدى إعجابه بالصفحة على وجه التحديد.

يمكنك الآن بسهولة مشاركة عناصر التسوق أو حتى قوائم التسوق الكاملة التي تفكر في الحصول على المشورة منها Facebook أصدقاء.

سيتم الآن فصل المواقع، أو الصفحات داخل المواقع، المشهورة (على سبيل المثال، التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، سواء كانوا أصدقائك أم لا) وعرضها مع الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين أعجبوا بها.

سيتم الآن عرض الأصدقاء في عمليات البحث عن السفر عندما يعيشون في المنطقة، مما يمنحك نظرة ثاقبة على المنطقة.

يمكنك الاشتراك للحصول على معلومات متكررة من Bing في عدة أقسام فرعية من موقع Bing إذا “أعجبتك” بها (على سبيل المثال، سيؤدي الإعجاب بصفحة السفر إلى إرسال إشعارات بعروض رحلات الطيران الخاصة إلى تلك المنطقة).

الرسائل الأخيرة ذات الصلة من Facebook سيتم ترقية صفحة الشركة التي تبحث عنها إلى نتائج البحث الخاصة بك.

هناك الكثير من الميزات الثانوية الأخرى أيضًا. إذا كنت مهتمًا بمفهوم البحث الاجتماعي، قم بتجربة Bing. فقط تأكد من تسجيل الدخول Facebook ويقوم أصدقاؤك بالفعل “بالإعجاب” ببعض الصفحات قبل البحث. إذا كنت تحاول الإعجاب ببعض الصفحات بنفسك، فيمكنك استخدام شريط Bing (المذكور أعلاه) أو أحد ملحقات Chrome أو Firefox العديدة مثل هذه التي تسمح بنفس الشيء.

[via the Bing Blog]