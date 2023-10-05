Rewrite this title: BlackBerry To Go Private: تصل إلى صفقة بقيمة 4.7 مليار دولار مع Fairfax Financial

ستساعدك المقالة التالية: BlackBerry To Go Private: تصل إلى صفقة بقيمة 4.7 مليار دولار مع Fairfax Financial

أعلن اليوم للتو من قبل نيويورك تايمزأعلنت شركة BlackBerry أنها توصلت إلى اتفاق مع مالك جزئي لها، شركة Fairfax Financial Services، لتصبح شركة خاصة. وتأتي هذه الأخبار مع الاتفاق على أن تقوم شركة BlackBerry بدفع 9 دولارات للسهم الواحد نقدًا للمساهمين، وهو ما يعادل حوالي 4.7 مليار دولار.

على الرغم من عدم ذكر أي شركة مستحوذة أخرى في البيان الصحفي الأولي، إلا أن BlackBerry يمكنها تقديم عروض أخرى خلال فترة العناية الواجبة الخاصة بها، والتي تستمر حتى 4 نوفمبر.

وتأتي عملية الاستحواذ الخاصة في أعقاب تسريح جماعي لـ 10٪ من قوتها العاملة يوم الجمعة، بعد خسارة مليار دولار، وفقًا لـ تك كرانش.

يؤثر فشل التسويق على النتيجة النهائية

إلى مالكي BlackBerry المتبقين، الذين يشكلون 5.4٪ فقط من سوق الهواتف الذكية اعتبارًا من ابريل 2013، وهذا النوع من التحول ليس مفاجئا. تكافح BlackBerry منذ فترة طويلة لمواكبة أبطال الهواتف الذكية الآخرين مثل Samsung و Apple.

على الرغم من أن عملاق الهاتف السابق أصدر نموذج لوحة مفاتيح بشاشة تعمل باللمس يسمى Z10 في ربيع عام 2013، تكنوبوفالو.كوم ذكرت أنه في وقت إطلاقها، لم يكن ما يقرب من 83٪ من 1500 مشارك في الاستطلاع على علم بأن BlackBerry قد أصدرت هاتفًا ذكيًا جديدًا.

إن عدم وجود حملات إعلانية وتسويقية ناجحة، إلى جانب تأخر المبيعات بسبب المنافسة الشديدة، أجبر بلاك بيري على إعادة تقييم منتجاتها، خاصة بعد أن قال بعض المستخدمين إنهم يخجلون من امتلاك واحدة، كما ذكر في منشور آخر من قبل نيويورك تايمز. في الوقت الذي أصبح فيه المستهلكون مهووسين بالابتكار، اضطرت شركة BlackBerry إلى الاهتمام بهذا الأمر.

رصيد الصورة: ستيفان جيير عبر فوتوبين نسخة