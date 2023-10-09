Rewrite this title: Blekko تطلق علامة Slashtag للترويج الذاتي المخزي

ستساعدك المقالة التالية: Blekko تطلق علامة Slashtag للترويج الذاتي المخزي

لقد بذلت Blekko جهدًا كبيرًا في العروض الترويجية، حيث جمعت بين قوة كل شيء بدءًا من إشعال النار في الأشياء وحتى إنشاء بطاقات التداول، ودعنا نواجه الأمر: هناك حاجة إلى عروض ترويجية كبيرة. على الرغم من أن الشركة الوليدة قد تجاوزت علامة المليون عملية بحث يوميًا، إلا أن ريتش سكرينتون يؤكد للمستخدمين أن الشركة ستكون قادرة على الحفاظ على نفسها والنمو بشكل عضوي، إلا أنها لا تزال مجرد نقطة على الرادار بالمقارنة مع عمالقة مثل Bingahoo وGoogle. . لا تخف ابدا. لا تفتقر Blekko إلى الأفكار الترويجية، وقد أصدرت للتو مجموعة من الإضافات الجديدة لمحبي Blekko من خلال علامة مائلة للترويج الذاتي.

المستخدمون الذين يذهبون إلى Blekko ويكتبون /blekkogear (أو يتابعون هذا الرابط إلى بحث تم ملؤه مسبقًا) سيتمكن من الوصول إلى العديد من الهدايا المجانية من محرك بحث بدء التشغيل. يتضمن ذلك أشرطة أدوات المتصفح، وعناصر واجهة المستخدم للموقع، والتعليمات البرمجية لمربع بحث Blekko، ومولد موجز RSS، والمزيد.

لكن انتظر! هناك المزيد. تقدم Blekko أيضًا بعض العناصر الواقعية للمستخدمين دون أن تفرض عليهم فلسًا واحدًا. معظم ما نلاحظه هو بطاقات التداول المجانية والقميص المجاني، وكلاهما متاح حتى نفاذ الكمية. يتعين على المستخدمين ببساطة تقديم أسمائهم وعنوان بريدهم الإلكتروني وعنوانهم البريدي لتلقي هذه الهدايا الأنيقة. وبعبارة أخرى، بليكو ليس فوق الرشوة البسيطة.

من الجيد أن نرى هذه الشركة الناشئة تستثمر بشكل كبير في الترويج. في حين أنه من المستحيل التنبؤ بمصير هذا الشرير النشيط أو موقع البحث، إلا أن وجوده وزخمه قد حظي بالكثير من الاهتمام. يتضمن ذلك مواقع مثل Google، التي، بعد تعرضها لضغط الوافد الجديد، قامت بإجراء تحديث شامل للتخلص من المزارعين ومكافحة البريد العشوائي. سواء انتهى الأمر بـ Blekko في وضع جيد في سباق محركات البحث، أو حتى الاستمرار على الإطلاق، فإن مفاهيمها الخاصة بالتنظيم البشري ومنع البريد العشوائي المتشدد جعلت منها حاملًا قياسيًا لحركات مكافحة المهملات على الويب الحديثة.

[via the Blekko Blog]