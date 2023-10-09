Rewrite this title: Blekko يأتي إلى الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: Blekko يأتي إلى الهاتف المحمول

كان هناك الكثير من الحروب في عالم البحث، ويمكن العثور على أحد أهم المجالات في الأجهزة المحمولة. لقد اكتسبت شركة Bing ميزة في هذه المنطقة بفضل تطبيقها المصمم جيدًا، كما قامت شركة Google بتأمين أراضيها من خلال العديد من الميزات الافتراضية على الهاتف المحمول، كما تلقت شركة Yahoo ضربة قوية بسبب وجودها في “المنطقة الحرام”. الآن، بليكو أعلن سوف تهبط إلى ساحة المعركة من خلال إطلاق تطبيق على الأجهزة المحمولة لكل من أجهزة Android وiOS.

بالنسبة لأولئك الذين لم يراقبوا عالم محركات البحث عن كثب، فإن Blekko هو المستضعف في مجتمع محركات البحث، حيث يقدم للسوق فكرة مبتكرة حقًا تهدف إلى مكافحة البريد العشوائي. قد تبدو أقل أهمية لولا حقيقة أن هذا الوصف كان من الممكن أن يصف Google في الفترة من 1998 إلى 2001. علاوة على ذلك، فقد حظي Blekko باهتمام إعلامي كبير في موجة “مكافحة البريد العشوائي لـ Google” الأخيرة بدأت بواسطة فيفيك وادوا.

تعمل Blekko على دفع قضية البريد العشوائي بقوة، حيث أطلقت “ساعة البريد العشوائي” لتذكير المستخدمين بكمية البريد العشوائي التي يتم إطلاقها على الويب. والنتيجة النهائية هي أن Blekko شهد زيادة كبيرة في شعبيته. إن القدوم إلى عالم التنقل أمر منطقي، ويبدو أنهم عازمون على القيام بعمل كامل للمشروع.

في حين أن هناك بعض الميزات التي لا يمكن دمجها (Facebook على سبيل المثال، عمليات البحث عن العلامات المائلة “/ أعجبني”، وبعضها غير متصل بشكل كامل كما ينبغي (مثل عمليات البحث المحلية المتصلة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الموقع ثلاثي الخطوط)، فإن معظم Blekko سليمة. سيتمكن المستخدمون من عرض واستخدام وإدارة علاماتهم المائلة مباشرة من الواجهة؛ الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي، “المحورية” بين علامات البحث المختلفة؛ الإبلاغ عن نتيجة باعتبارها بريدًا عشوائيًا؛ وبالطبع، الوصول إلى مستودع Blekko للمواقع التي يراجعها الإنسان.