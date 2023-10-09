Rewrite this title: Blekko يتفوق على Google في حظر مزرعة المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: Blekko يتفوق على Google في حظر مزرعة المحتوى

مشروع Blekko طموح، ويهدف إلى التغلب على البريد العشوائي وبالتالي شق طريقه إلى الصدام العملاق مع Google وBingahoo. وفي الوقت نفسه، استجابت جوجل لانتقادات البريد العشوائي من خلال الوعد بتغييرات خوارزمية جديدة وأساليب مبتكرة في الأشهر المقبلة، مما طمأن المستخدمين إلى أن مشكلات البريد العشوائي ليست غير مرئية أو غير مهمة للشركة. ومع ذلك، بينما كانت جوجل تستعد لإطلاق تغييرات مناهضة لـ “مزرعة المحتوى”، بدأت Blekko بالفعل في العمل – حيث حظرت المحتوى من المواقع التي تشبه مزارع المحتوى أو تشبهها.

ال تقرير تنص على أنه تمت إزالة “أفضل 20 موقعًا غير مرغوب فيه” بالكامل من قاعدة بيانات Blekko، وكل ذلك بناءً على تقارير من المستخدمين تفيد بأن مواقع معينة هي بريد عشوائي. على الرغم من أن عددها 20 موقعًا فقط، إلا أن التأثير الإجمالي يصل إلى آلاف وآلاف الصفحات. يتضمن ذلك العديد من المواقع المعروفة على نطاق واسع بأنها مزارع محتوى، ولكنها تتضمن أيضًا مواقع ذات محتوى متنوع.

أحد الأمثلة هنا هو موقع ehow.com – وهو مشروع ويب أستخدمه بنفسي عندما أبحث عن توجيهات حول أشياء مثل التخلص من النمل أو استنشاق النار (قصة حقيقية). من المسلم به أن الموقع يحتوي على قدر كبير من المحتوى غير الهام المصمم لنقل المحتوى إلى مواقع خارجية، لكن الموقع لا يخلو من الموارد المفيدة. حول هذا الموضوع، صرح تامي فروست، المتحدث الرسمي باسم Demand Media (الشركة الأم لشركة ehow)، “نحن بحاجة إلى الدفاع عن كل العمل الشاق والتفاني الذي وضعناه في مقالات ehow المنشورة.”

ليس هناك شك في أن خطوة Blekko مثيرة للجدل، ولكن على الرغم من أنها قد تحرم بعض المحتوى ذي الصلة من التعرض، إلا أنها تزيل أيضًا مجموعة كبيرة من نتائج البريد العشوائي من SERP. وفي الوقت نفسه، لم تصدر Google بعد تغييرًا كاملاً في خوارزمية مزرعة المحتوى (أصدرت بعض التعديلات المخففة، إلى جانب “مدقق النسخ” في الأسبوع الماضي)، لذا فإن نهجها الدقيق في التعامل مع مواقع “الأكياس المختلطة” مثل ehow لم يتم تحديده بعد. مرئي.