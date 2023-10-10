Rewrite this title: BlueGlass LA: المؤتمر الأول للتسويق عبر الإنترنت من S&S و10e20

ستساعدك المقالة التالية: BlueGlass LA: المؤتمر الأول للتسويق عبر الإنترنت من S&S و10e20

يسعدني جدًا أن أعلن اليوم أن Search & Social و10e20 قد وحدوا قواهم لعقد مؤتمر لا مثيل له، BlueGlass LA.

مؤتمر المتابعة المرتقب لقمة الربيع للبحث والتواصل الاجتماعي، BlueGlass LA هو تعاون خاص بيننا وبين 10e20 (الذين أعلنوا بالأمس أن Brent Csutoras انضم إلى فريقهم) لجمع أفضل المتحدثين في التسويق عبر البحث ووسائل التواصل الاجتماعي معًا في مكان واحد لمدة يومين من المشاركة والمناقشة والتعليم والتواصل. لكن التعاون لا يتوقف عند هذا الحد لأننا كنا بحاجة إلى رجل على الساحة في لوس أنجلوس لتحقيق الأمور! ومن الأفضل أن يحدث السحر في لوس أنجلوس أكثر من ذلك توني آدم، الأب مدير التسويق عبر الإنترنت في ماي سبيس!

تمامًا مثل Search & Social و10e20، يعرف توني آدم كيفية تنفيذ المهام وإنجازها. وقد أدى هذا التعاون الخاص إلى وضع جدول أعمال مذهل للمؤتمرات على مدار الأسبوعين الماضيين. شهر آخر، مؤتمر آخر، مؤتمر آخر، اسم آخر؛ بلو جلاس لوس أنجلوس!

لماذا بلوجلاس؟ حسنًا، إنه قصير وذو علامة تجارية ويعطي تمثيلاً مرئيًا فوريًا للشفافية والاتساع. هناك الكثير فيما يتعلق بالعلامة التجارية واسم BlueGlass، ولكن هذا التفسير يجب أن ينتظر حتى المؤتمر.

ما هو تنسيق BlueGlass LA؟

تمامًا مثل مؤتمراتنا السابقة، سنبقي أرقام التسجيل منخفضة، ومشاركة المعلومات والتعاون عالية. تنسيقنا هو هذا؛ احصل على أفضل المتحدثين والمحتوى المتاح، وقم بتوفير جو حصري حيث يمكن للحاضرين التفاعل مع خبراء الصناعة، والمشاركة الكاملة في جلسات الأسئلة والأجوبة، والبحث المباشر والتسويق الاجتماعي لمدة 48 إلى 72 ساعة، والمغادرة مع الحدث بقاعدة معرفية موسعة ومهارات مجموعة واتصالات تجارية تدوم مدى الحياة.

بسبب الأجواء الحميمية والأحداث التي تقام على مدار الساعة، بدءًا من وجبة الإفطار وحتى توقف الحفلات الليلية وفعاليات التواصل، سيغادر جميع الحاضرين وهم يعرفون أكثر بكثير مما فعلوه أثناء حضورهم، وعادةً ما يكون هناك عملاء محتملون وأعمال على الطاولة.

لا تأخذها مني فحسب… إليك بعض الشهادات من الحاضرين السابقين:

“.” كاثرين كاتز، خدمات استشارات الائتمان الموحدة

“كان مؤتمر البحث والتواصل الاجتماعي واحدًا من أفضل المؤتمرات التي حضرتها منذ سنوات. لقد كانت الجلسات مفيدة للغاية، وأنا أتطلع إلى حضور الجلسة التالية.” آفي ويلنسكي, بروميديا ​​كورب

“

“!” كريستينا دوراكيس, المشاركة بالوقت فقط

أين ومتى يقع BlueGlass LA؟

سيتم عقد BlueGlass LA في مارينا ديل ري ماريوت، منتجع على ساحل المحيط في مارينا ديل ري، كاليفورنيا في الفترة من 19 إلى 20 يوليو 2010. يقع المارينا على بعد 15 دقيقة من مطار لوس أنجلوس وعلى مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من شاطئ فينيسيا ورصيف فينيسيا. إنه أيضًا موقع نادي Glow، الذي يعد واحدًا من أكثر المناطق الساخنة في غرب لوس أنجلوس!

من سيكون في BlueGlass LA؟

إن لوس أنجلوس هي مدينة تجارية، ونحن نتطلع إلى الذهاب إلى ما هو أبعد قليلاً من أساليب التسويق الأساسية المعتادة عبر الإنترنت، والمزيد إلى التفاصيل الجوهرية لقصص النجاح ودراسات الحالة. تبدو تشكيلة المتحدثين في BlueGlass LA بمثابة قائمة من الكلمات الرئيسية عالية الجودة، وتتضمن كبار التقنيين ورجال الأعمال مثل:

بن هوه من ICanHasCheezburger

راند فيشكين من SEOmoz

نيل باتل من KISSMetrics

توني آدم من ماي سبيس

مارشال سيموندز من صحيفة نيويورك تايمز

جريج بوسر من 3Dog Media

ديف مكلور من FF Angel

فانيسا فوكس من NinebyBlue

… و أكثر من ذلك بكثير!

يرجى زيارة جدول أعمالنا للتعرف على قائمة المتحدثين وموضوعات المناقشة.

ومثل قمة البحث والتواصل الاجتماعي الربيعية؛ سنتولى أنا وديف سنايدر، وكريس وينفيلد، وجوردان كاستيلر، وبرنت تسوتوراس الإشراف، والتدخل عند الحاجة، وإدارة العرض. انها مجرد ستكون!

كم سيتم تشغيل BlueGlass LA؟

تكلفة حضور BlueGlass LA معقولة بشكل مدهش. سعر الحجز المبكر حتى 10 يونيو هو 495 دولارًا. أوصي بشدة بالاستفادة من هذه الصفقة الآن من خلال التسجيل.

يتضمن ذلك الدخول إلى يومي المؤتمر، وجميع جلسات المتحدثين، وفرص التواصل مع المتحدثين والحاضرين، وثلاث وجبات في اليوم ()، وبار نقدي، وليلتين من الترفيه المسائي.

إليك المزيد من المعلومات حول الموقع والفندق والأسعار وأماكن الإقامة من BlueGlass LA.

BlueGlass LA هو مؤتمر للتسويق عبر الإنترنت وحدث للتواصل وهو متابعة لقمة البحث والتواصل الاجتماعي. تم إنتاجه من خلال التعاون بين 10e20، الشركة الرائدة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البحث، وشركة Search & Social، وهي شركة تسويق عبر الإنترنت متكاملة الخدمات ومتخصصة في تحسين محركات البحث (SEO) وORM ووسائل التواصل الاجتماعي.

للحصول على معلومات إضافية وشراء التذاكر، يرجى زيارة http://www.blueglass.com/conferences/la