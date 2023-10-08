Rewrite this title: Dropbox يجمع 250 مليون دولار من التمويل من السلسلة B

ستساعدك المقالة التالية: Dropbox يجمع 250 مليون دولار من التمويل من السلسلة B

أعلنت Dropbox، التي تمكن المستخدمين من تخزين ومشاركة المستندات والصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسهولة، مؤخرًا عن إغلاق جولة تمويل بقيمة 250 مليون دولار من السلسلة B. تضم خدمة مشاركة الملفات وتخزينها الشهيرة أكثر من 45 مليون مستخدم يقومون بشكل جماعي بحفظ مليار ملف كل ثلاثة أيام وتقييم بقيمة 4 مليارات دولار.

قادت شركة Index Ventures جولة التمويل بقيمة 250 مليون دولار، والتي تضمنت أيضًا مشاركة تسعة مستثمرين آخرين بما في ذلك Sequoia Capital وAccel Partners وGoldman Sachs. قال درو هيوستن، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Dropbox، ما يلي:

“كان هدفنا دائمًا هو بناء خدمة يحبها ويثق بها مئات الملايين من الأشخاص. لقد ألهمنا المستهلكين والشركات الذين يعتمدون على Dropbox، وسنستمر في التأكد من أن الأجهزة والخدمات والتطبيقات في العالم تعمل معًا بسلاسة. ويسعدنا أن ننضم إلى هؤلاء المستثمرين العالميين الذين يتعاونون معنا.”

بالرغم من Apple قدمت Dropbox عرض شراء محتمل مكون من تسعة أرقام في عام 2009، قرر المؤسسون المشاركون رفض العرض. يركز فريق الإدارة على تنمية الخدمة لتضم “مليارات وليس ملايين” من المستخدمين في المستقبل القريب.

جمعت شركة Dropbox، التي تأسست في سان فرانسيسكو عام 2007، ما مجموعه 257.2 مليون دولار وتخطط لاستخدام هذا التمويل للتنافس مع عمالقة التكنولوجيا Google وGoogle. Apple. سيتم استخدام التمويل للاستحواذ على الشركات، وتسريع النمو، وتطوير فريق Dropbox، ومتابعة الشراكات الإستراتيجية للمضي قدمًا.

يأمل المؤسسون في تطوير تطبيق واحد يمكّن المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف وفي النهاية المركبات وأجهزة التلفزيون.

يقدم Dropbox حاليًا خدمة مجانية توفر 2 غيغابايت من مساحة التخزين، وخيار 9.99 دولارًا شهريًا يوفر 50 غيغابايت، وخيارًا لـ 100 غيغابايت بسعر 19.99 دولارًا شهريًا. على الرغم من أن ما يقرب من 96% من مستخدمي Dropbox البالغ عددهم 45 مليونًا يختارون الخيار المجاني، تشير المصادر إلى أن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 240 مليون دولار هذا العام.

[Sources Include: Dropbox, CNET & The Wall Street Jounal]