Rewrite this title: DuckDuckGo يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا: 100 مليون عملية بحث يوميًا

ستساعدك المقالة التالية: DuckDuckGo يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا: 100 مليون عملية بحث يوميًا

يحتفل DuckDuckGo بإنجاز مهم حيث يصل إلى 100 مليون عملية بحث في يوم واحد.

تشير بيانات حركة المرور العامة في DuckDuckGo إلى أن الرقم القياسي قد تم تسجيله يوم الاثنين الماضي، 11 يناير.

بما في ذلك الرقم المهم الذي تم تسجيله يوم الاثنين، فإن DuckDuckGo في طريقه للوصول إلى حوالي 90 مليون متوسط ​​عمليات بحث يومية لشهر يناير.

للمقارنة، بلغ متوسط ​​عدد عمليات البحث اليومية في DuckDuckGo حوالي 52 مليونًا في يناير 2020. وهذا يعني أن أرقام هذا الشهر تمثل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي.

ولتوضيح هذا النمو القياسي بشكل أكبر، إليك الزيادات السنوية السابقة في متوسط ​​عمليات البحث اليومية:

يناير 2019 إلى يناير 2020 – زيادة 52%

يناير 2018 إلى يناير 2019 – زيادة 62%

يناير 2017 إلى يناير 2018 – زيادة 61%

يناير 2016 إلى يناير 2017 – زيادة 30%

لا يقتصر نمو DuckDuckGo على البحث على الويب، حيث أصبح تطبيقه للجوال أكثر شعبية من أي وقت مضى.

وصلت في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها وهو رقم 7 في مخططات متجر تطبيقات iOS لجميع التطبيقات المجانية، ورقم 1 من بين جميع التطبيقات المساعدة.

أدى نجاح DuckDuckGo على الهاتف المحمول إلى دفعه إلى المركز الثاني خلف Google في حصة سوق البحث على الهاتف المحمول، متجاوزًا Bing وYahoo.

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هذا صحيح، DuckDuckGo هو رسميًا محرك البحث رقم 2 على الهاتف المحمول في الولايات المتحدة. على سطح المكتب، يتخلف Bing وYahoo في المركز الرابع. ومع ذلك، هناك مساحة أقل لنمو محرك البحث على سطح المكتب مع زيادة عمليات البحث على الأجهزة المحمولة.

مهما كانت الطريقة التي تختارها للنظر إلى الأمر، فإن DuckDuckGo يشهد معدل نمو لم يسبق له مثيل في تاريخه الممتد على مدار 12 عامًا. وتشير كل الدلائل إلى أن هذا جزء من تحول أكبر نحو المنصات الخاصة.

الميزة الرئيسية لـ DuckDuckGo مقارنة بمحركات البحث الأخرى هي ميزات الخصوصية الخاصة به. يمكن للمستخدمين إجراء عمليات بحث دون جمع معلوماتهم الشخصية وبيعها للمعلنين.

عززت الأحداث الأخيرة اعتماد التطبيقات القائمة على الخصوصية. مع صعود DuckDuckGo في تصنيفات متجر التطبيقات، ارتفعت أيضًا تطبيقات المراسلة المشفرة مثل Signal وTelegram.

في وقت كتابة هذه السطور، احتل Signal وTelegram المرتبة الأولى والثانية في متجر التطبيقات الأمريكي على التوالي.

عندما يصبح الناس أكثر وعيًا بكيفية استخدام الشركات لبياناتهم، يبدو أنهم يتخذون قرارات واعية لاختيار خدمات مختلفة.

تحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات مثل Facebook, Amazon, Apple، وقد وضعت Google سياسات الخصوصية الخاصة بها في المقدمة. ونتيجة لذلك، يدرك الأشخاص ما يوقعونه مع شركات التكنولوجيا الكبرى عندما يوافقون على شروط الخدمة الخاصة بهم.

محركات البحث البديلة وتطبيقات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات المراسلة آخذة في الارتفاع. وسواء كان هذا النمو مستدامًا أم لا، فهذا أمر سنكتشفه بمرور الوقت. من الممكن أن يجد المستخدمون قدرًا أكبر من الرضا في الخدمات التي كانوا يستخدمونها في الأصل.

وفيما يتعلق بـ DuckDuckGo، فقد كان نموها ثابتًا بما يكفي للإشارة إلى أنها ستستمر على هذا النحو. كما أوضحت سابقًا، استغرقت رحلة DuckDuckGo إلى 100 مليون عملية بحث يوميًا سنوات لتحقيقها. إنه ليس شيئًا حدث بين عشية وضحاها.

الآن سيكون الوقت مناسبًا لـ DuckDuckGo للاستثمار في المزيد من الميزات التي تجعله أقرب إلى أن يكون بديلاً حقيقيًا بنسبة 1:1 لمحركات البحث الأخرى. سنرى ما إذا كان هذا النمو في عمليات البحث اليومية سيحفز بعض التحديثات في المستقبل القريب.

مصادر: دك دك جو, عداد الإحصائيات, موقع مماثل,