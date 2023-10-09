Rewrite this title: DuckDuckGo يعرض عمليات البحث الخاصة

ستساعدك المقالة التالية: DuckDuckGo يعرض عمليات البحث الخاصة

ياهو، جوجل، مايكروسوفت… دك دك جو. هل من الممكن أن يؤدي محرك البحث المبتدئ هذا الذي يحمل اسمًا فريدًا إلى إحداث تأثير في هذا المجال؟ وبالنظر إلى سجل محاولات المنافسين، لا يبدو ذلك مرجحا. ومع ذلك، يقدم DuckDuckGo أفضل ما لديه من خلال عرض مبيعات بسيط: إنهم لا يبيعون معلوماتك.

وفقا لتقرير في أرض محرك البحث، أطلقت DuckDuckGo حملة إعلانية جديدة لا تشوبها شائبة. تتميز لوحاتهم الإعلانية وإعلاناتهم وأدوات التسويق الأخرى بخط واحد بسيط. “جوجل يتتبعك. نحن لا نفعل ذلك.

إحدى أدوات التسويق الأكثر تقدمًا تقدم نسخة أقل اختصارًا من القصة من خلال سرد قصة شخص يبحث عن مصطلح “الهربس”، وتذكير الأشخاص بأن محركات البحث القياسية الخاصة بك توفر جميع أنواع بيانات الإحالة – بما في ذلك المتصفح، والموقع، وأحيانًا تفاصيل أخرى مسجلة للمستخدم. من المؤكد أن هذا دقيق، لكن الإعلان يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الادعاء بأن الارتباط بحساب مستخدم قد يتسبب في ظهور تفاصيل البحث في أماكن غير مرغوب فيها مثل التأمين والائتمان والتحقق من الخلفية.

هل هذا صحيح؟ حسنًا، لا، نتائج البحث ليست جزءًا من عمليات التحقق هذه. ومع ذلك، يقوم DuckDuckGo بعمل جيد في تذكيرنا بأن سجل الويب الخاص بك، عندما يرتبط بحساب المستخدم الخاص بك، هو شيء يتم حفظه في السجل – ويمكن سحبه قانونيًا من قبل السلطات.

بعد ذلك، يكون العرض التقديمي مباشرًا قدر الإمكان، حيث يخبر المستخدمين أن DuckDuckGo لا يقوم بتخزين بيانات الإنترنت الخاصة بك أو ربطها بحساب مستخدم، حتى تتمكن من تجنب كل مخاطر عودتها لمطاردتك. في الواقع، على الرغم من ذلك، فإن الأمر لا يعدو كونه أكثر من مجرد تكتيك تخويف.

لقد كان DuckDuckGo موجودًا منذ عام 2008، عندما كان لديه موظف واحد فقط بدوام كامل. لم يتغير هذا الرقم، ولكن إذا أحدثت الحملة الإعلانية أي تأثير حقيقي، فربما يتمكنون من توظيف شخص ثانٍ.