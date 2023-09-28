Rewrite this title: DuckDuckGo SEO: ما يجب أن تعرفه

ستساعدك المقالة التالية: DuckDuckGo SEO: ما يجب أن تعرفه

حقق DuckDuckGo إنجازًا بارزًا في يناير 2021 عندما وصل إلى 100 مليون عملية بحث يوميًا لأول مرة.

وهذا يطرح السؤال: هل تقوم بتحسين DuckDuckGo؟

لقد كان DuckDuckGo يجذب المستخدمين بهدوء ويولد المزيد من الزيارات إلى مواقع الويب.

على مدى العامين الماضيين، قمت بإجراء بحثي واكتشافاتي الخاصة للكشف عن ما يلزم لتحقيق أداء جيد في نتائج DuckDuckGo.

الآن، قبل مواصلة القراءة، افهم أنه لا توجد حل سحري أو إجابة سهلة.

بدلاً من ذلك، فإن معظم ما تحتاج إلى التركيز عليه فيما يتعلق بتحسين محرك بحث DuckDuckGo (SEO) ليس صادمًا أو جديرًا بالنشر أو صعبًا.

سنصل إلى ذلك بعد قليل.

أولاً، إليك خلفية بسيطة عن DuckDuckGo.

لماذا يجب أن نهتم بـ DuckDuckGo

بدأ بحثي في ​​DuckDuckGo في عام 2018، وفي ذلك الوقت، كانت المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات في ازدياد بالفعل.

مع مطالبات مكافحة الاحتكار ضد بعض الشركات العملاقة بما في ذلك Facebook, Amazon, AppleوGoogle، يهتم الأشخاص بسياسات الخصوصية الخاصة بهم.

ومع تزايد هذا الوعي، يظهر المزيد والمزيد من الباحثين تخوفًا بشأن كيفية جمع معلوماتهم ومشاركتها.

هذه هي المنطقة التي يتألق فيها DuckDuckGo حقًا.

في الواقع، الطريقة التي يتعامل بها DuckDuckGo مع البيانات هي ما يميز محرك البحث هذا عن البداية.

وفقًا لـ DuckDuckGo، فإنه لا يقوم أبدًا بتخزين معلوماتك الشخصية أو سجل البحث.

لا يتابعك بالإعلانات أو يتتبعك عبر الإنترنت.

شعار DuckDuckGo بسيط: “لا يوجد تتبع، لا يوجد استهداف للإعلانات، فقط ابحث.” إنه يستدعي Google على موقعه من خلال الإشارة إلى مقدار تتبع Google لك واستخدام بياناتك للإعلانات.

وفقًا لـ DuckDuckGo، تم إجراء ما يقرب من 24 مليار عملية بحث على موقعها في عام 2020، وهو ما يعكس زيادة تقريبية بنسبة 57٪ عن عام 2019.

وبلغ متوسط ​​عدد عمليات البحث اليومية في ديسمبر 2020 حوالي 79 مليونًا. قارن ذلك بشهر ديسمبر 2019، عندما كان هناك حوالي 48 مليون عملية بحث.

أدناه هو أ تم نشر الرسم البياني على DuckDuckGo.com الذي يوضح النمو:

في حين أن هذه كلها أرقام مثيرة للإعجاب، فمن المهم وضعها في منظورها الصحيح.

تتضاءل حصة DuckDuckGo في السوق مقارنة باللاعبين الرئيسيين الآخرين: Google وYahoo وBing.

لكل ستاتكونتر.كوم، بلغت حصة DuckDuckGo من سوق البحث في الولايات المتحدة في عام 2020 1.61٪.

ومع ذلك، تحتاج إلى مراقبة اتجاهات التحليلات الخاصة بك.

عند مراجعة مواقع الويب المختلفة، اكتشفت أن بعضها، إن لم يكن كلها، تحصل على حركة مرور بمعدل نمو مرتفع من DuckDuckGo.

على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال صغيرة، إلا أنها تستحق المشاهدة.

فيما يلي التحليلات التي تقارن حركة المرور العضوية لعامي 2019 و2020 من DuckDuckGo.

بلغت النسبة الإجمالية لحركة المرور العضوية من DuckDuckGo حوالي 2٪ فقط في عام 2020 لهذا الموقع بالتحديد، ولكن عدد الجلسات كان ما يقرب من 2.5 ضعف ما كان عليه في عام 2019.

ما يجب أن نعرفه عن DuckDuckGo

تنص DuckDuckGo على أنها تحصل على نتائجها من أكثر من 400 مصدر، بدءًا من مواقع الويب الجماعية إلى الزاحف الخاص بها، DuckDuckBot.

نظرًا لأن DuckDuckGo يركز على الخصوصية، فهو لا يعرف بالضبط مكان وجود الباحث.

ومع ذلك، يمكنه تقريب معلومات الموقع من خلال بحث GEO::IP.

دك دك جو يشرح كيفية عمل ذلك على مدونته:

“عندما تضغط على زر البحث، يرسل جهاز الكمبيوتر الخاص بك طلب البحث إلينا. وفي هذا الطلب، يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتضمين معلومات إضافية. على سبيل المثال، إذا قمت بالاشتراك في مشاركة الموقع لأحد المواقع، فإن هذه المعلومات تتضمن موقعك التقريبي. وحتى إذا لم تقم بذلك، فإن طلبك يتضمن عنوان IP الخاص بك، ويمكن استنتاج الموقع التقريبي منه، على الرغم من أنه ليس دقيقًا دائمًا.

لقد اختبرت هذا مع الاستعلام [coffee near me] دون تمكين موقعي وكان لا يزال قريبًا جدًا:

في حال لم تلاحظ في لقطة الشاشة أعلاه، فإن DuckDuckGo يستخدم Apple خرائط لملء نتائج البحث المحلية:

الآن بعد أن فهمت DuckDuckGo بشكل أفضل، كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات؟

كيفية التعامل مع SEO لـ DuckDuckGo

هناك القليل من المعلومات حول تحسين DuckDuckGo خارج طرق تحسين محركات البحث التقليدية.

1. جذب روابط الجودة

لا تدحرج عينيك على هذه النصيحة. إنه مباشرة من DuckDuckGo.

لقد التقطت لقطة شاشة عندما عثرت على هذه المعلومات منذ عامين وأعتقد أنها لا تزال سارية.

تحتوي مجلة محرك البحث على مورد رائع لبناء الروابط يمكنك الرجوع إليه للحصول على نصيحة DuckDuckGo المحددة: بناء الروابط لتحسين محركات البحث: دليل كامل.

SEMrush، وSpyFu، وAhrefs، وMajestic كلها أدوات يمكنها مساعدتك في تحديد فرص الارتباط وفحصها.

يجب عليك التركيز على الروابط عالية الجودة، ولكن ألا ينبغي أن يكون هذا هو الحال دائمًا؟

2. تعرف على ما قد يستفسر عنه الباحث

نظرًا لنهج الخصوصية الذي يتبعه DuckDuckGo، فمن المرجح أن يقوم الباحثون بتعديل كيفية إجراء الاستعلامات.

على سبيل المثال، إذا علمت أن DuckDuckGo لا يمكنه تحديد موقعي الدقيق ولكني أريد نتيجة محلية، فقد أقوم بإضافة مؤهل جغرافي إلى استعلامي.

ستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث العميقة حول الكلمات الرئيسية لفهم زوار موقعك القادمين من DuckDuckGo حقًا.

يمكن أن تساعدك أدوات مثل Seed Keywords وSpyFu وSEMRush وSE Ranking على فهم كيفية بحث الأشخاص عن منتجاتك أو خدماتك.

لمزيد من النصائح، راجع: عملية بحث عميقة عن الكلمات الرئيسية من شأنها جذب المزيد من العملاء.

3. الأمثل لـ Bing

انتظر، ألسنا نتحدث عن DuckDuckGo؟

فيما يلي مقتطف من صفحات مساعدة DuckDuckGo التي تتناول Bing:

نحن نعلم أن DuckDuckGo ينسحب من Bing، لذلك دعونا نتأكد من أننا نتبع أفضل الممارسات لمحرك البحث هذا أيضًا.

وهذا شيء يجب عليك القيام به على أي حال، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتمتع بحصة جيدة في سوق البحث.

على سبيل المثال، قم بمراجعة خرائط مواقع XML الخاصة بك. تأكد من أنها دقيقة وخالية من الأخطاء وأرسلها إلى أدوات مشرفي المواقع Bing (الائتمان إلى ميكا ألبرت على هذا التلميح).

بالإضافة إلى ذلك، استخدم أدوات مشرفي المواقع Bing للتحقق من صحة موقع الويب الخاص بك، ومراقبة أداء الزحف والفهرسة، وتحديد تحسينات التحسين.

يمكن أن تكون تقارير تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بـ Bing مفيدة أيضًا في هذه المرحلة.

للحصول على معلومات إضافية حول Bing SEO، اقرأ 5 طرق يختلف بها SEO لـ Bing عن Google SEO.

4. المطالبة والتحديث Apple قائمة الخرائط

إذا لم تقم بالمطالبة بملكيتك Apple قائمة الخرائط، ما عليك سوى الانتقال إلى https://mapsconnect.apple.com.

هناك حقول أساسية يجب إكمالها بمجرد المطالبة بنشاطك التجاري، بما في ذلك:

الاسم التجاري.

عنوان.

رقم التليفون.

ساعات العملية.

فئات.

موقع إلكتروني.

ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي.

احتفظ بـ DuckDuckGo على رادارك

مرة أخرى، لا توجد حل سحري أو صلصة سرية عندما يتعلق الأمر بتحسين DuckDuckGo.

بدلاً من ذلك، عليك التركيز على جذب روابط عالية الجودة، والبحث عن الكلمات الرئيسية التي تركز على المستخدم، وتحسين محركات البحث التي يستخدمها DuckDuckGo.

في الأساس، يتعلق الأمر بالحصول على كل جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك على التوالي (آسف… لقد كنت أنتظر فرصة لاستخدام هذه التورية السيئة).

المزيد من الموارد: