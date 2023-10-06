Rewrite this title: #Facebookإعلان كبير: البحث

ستساعدك المقالة التالية: #Facebookإعلان كبير: البحث

الإعلان الغامض أن Facebook وعد لجعل لغزا لا أكثر. خلال ندوة إعلامية مباشرة في Facebook في المقر الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا، قدم مارك زوكربيرج النسخة التجريبية لما يسمونه بحث الرسم البياني.

على مر السنين Facebook لقد جمع مليار مستخدم، و240 مليار صورة، و1 تريليون اتصال. أصبحت الاتصالات المهمة التي أجراها المستخدمون على الشبكة في البداية أكثر صعوبة في رؤيتها مع نمو الشبكة. يعد بحث الرسم البياني هو الخطوة الأولى للتنقل بين جميع الأشخاص والأنشطة Facebook من أجل العثور على اتصالات جديدة أو إعادة تأسيس الاتصالات الحالية.

على عكس بحث الويب، لا يتعلق الأمر بالكلمات الرئيسية. يعتمد البحث على العبارات التي لها علاقة ب Facebook المستخدمين من حولك. على سبيل المثال، بدلاً من البحث عن موسيقى الهيب هوب كما تفعل في Google، يمكنك البحث عن أصدقاء في نيويورك يحبون JayZ. بمعنى آخر، يدور بحث الرسم البياني حول التجربة المشتركة وليس حول الأشياء.

في الوقت الحالي، لا يزال Graph Search قيد التطوير وهو متاح باللغة الإنجليزية فقط. أنواع المحتوى القابل للبحث محدودة أيضًا. المنشورات وأنشطة Open Graph غير متاحة حاليًا في هذا الإصدار الأول من Graph Search.

بحسب المسؤول Facebook مشاركة مدونة:

يركز الإصدار الأول من Graph Search على أربعة مجالات رئيسية – الأشخاص والصور والأماكن والاهتمامات.

الأشخاص: “الأصدقاء الذين يعيشون في مدينتي”، “الأشخاص من مسقط رأسي الذين يحبون المشي لمسافات طويلة”، “أصدقاء الأصدقاء الذين زاروا منتزه يوسمايت الوطني”، “مهندسو البرمجيات الذين يعيشون في سان فرانسيسكو ويحبون التزلج”، “الأشخاص الذين “أحب الأشياء التي أحبها”، “الأشخاص الذين يحبون التنس ويعيشون في مكان قريب”

الصور: “صور أعجبتني”، “صور عائلتي”، “صور أصدقائي قبل عام 1999”، “صور أصدقائي ملتقطة في نيويورك”، “صور برج إيفل”

الأماكن: “المطاعم في سان فرانسيسكو”، “المدن التي زارتها عائلتي”، “المطاعم الهندية التي يحبها أصدقائي من الهند”، “المعالم السياحية في إيطاليا التي زارها أصدقائي”، “المطاعم في نيويورك يحبها الطهاة”، “ البلدان التي زارها أصدقائي”

الاهتمامات: “الموسيقى التي يحبها أصدقائي”، “الأفلام التي يحبها الأشخاص الذين يحبون الأفلام التي أحبها”، “اللغات التي يتحدث بها أصدقائي”، “الألعاب الإستراتيجية التي يلعبها أصدقاء أصدقائي”، “الأفلام التي يحبها الأشخاص الذين يعملون في مجال إخراج الأفلام”، “الكتب التي يقرأها الرؤساء التنفيذيون”

في الوقت الراهن، مهتمة Facebook يتم تشجيع المستخدمين على الزيارة www.facebook.com/graphsearch لمعرفة المزيد والانضمام إلى قائمة الانتظار.