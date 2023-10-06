Rewrite this title: Facebookالعام قيد المراجعة، خصيصًا لك

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Facebookالعام قيد المراجعة، خصيصًا لك

أولا كان لدينا Twitter، وتبعه Google بعد فترة وجيزة، والآن اليوم Facebook انضمت إلى الحفلة بصفحة مراجعة نهاية العام بأثر رجعي.

العام في المراجعة 2012 يعرض على Facebook يقدم للمستخدمين ملخصًا كاملاً لأكبر الموضوعات الشائعة التي ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، بما في ذلك جميع أكبر القصص عن المشاهير المشهورين والتلفزيون والرياضة وغيرها من الأخبار المثيرة للاهتمام بطريقة مشابهة إلى حد ما لـ Twitterوالملخصات السنوية الخاصة بـ Google.

لكن أين Facebook ما يميزه حقًا هو ميزة “مراجعة العام” الفريدة والشخصية التي تقدم أفضل عشرين لحظة من ملفك الشخصي على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. لذلك، لا شك أن أولئك الذين شاركوا أحداث حياتهم مثل زواجهم أو الحمل سيشعرون بجرعة كبيرة من الحنين إلى الماضي عندما يراجعون ملفاتهم الشخصية.

للوصول إلى ميزة “مراجعة العام” الخاصة بك، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك Facebook الملف الشخصي وقم بزيارة عنوان URL التالي: Facebook.com/yearinreview وسيقوم الموقع بإعادة توجيهك إلى صفحة معدة خصيصًا لتخطيط لحظاتك التي لا تنسى.

ومن المثير للاهتمام – ولسنا متأكدين مما إذا كان هذا خطأً أم لا Facebook أم لا – يبدو أنه من الممكن الاطلاع على “مراجعة العام” الخاصة بالأشخاص الآخرين بالإضافة إلى المراجعة الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن لأي شخص أن يلقي نظرة على Facebook أبرز الأحداث التي قام بها المؤسس مارك زوكربيرج لهذا العام، وذلك ببساطة عن طريق إضافة كلمة “zuck” إلى نهاية عنوان URL، مثل هذا https://www.facebook.com/yearinreview/zuck

نظرة خاطفة على “مراجعة العام” الخاصة بي خاصة لقراء SEJ 🙂

يبدو أن الحيلة تعمل مع الملفات الشخصية الأخرى أيضًا، بما في ذلك الملفات غير الموجودة في قائمة أصدقائي، على الرغم من أنها ليست تلك التي قامت بإعداد إعدادات الخصوصية الخاصة بها لمنعي من الدخول. ومع ذلك، فإن القليل من “مطاردة الأصدقاء” قد يكون وسيلة ممتعة لكسر الملل بالنسبة للبعض.

فضلا عن الاستعراضات الشخصية، Facebook تنتج قوائمها الخاصة بالاتجاهات لهذا العام. وتشمل هذه القصص الأكثر شعبية عن الشخصيات العامة (أوباما يتصدر القائمة)، والقصص الأكثر شعبية (الانتخابات الأمريكية)، والميمات الأكثر شعبية (TBH) لعام 2012.