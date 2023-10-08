Rewrite this title: Facebookيوفر الرسم البياني المفتوح للمسوقين فرصًا جديدة

ستساعدك المقالة التالية:

Facebookيوفر الرسم البياني المفتوح للمسوقين فرصًا جديدة

في الآونة الأخيرة Facebook مؤتمر مطوري f8, Facebook كشف النقاب عن ميزتين جديدتين: الجدول الزمني والرسم البياني المفتوح. سيسلط المخطط الزمني، الذي يحل محل صفحات الملف الشخصي الحالية، الضوء على الصور والأحداث والأنشطة المهمة. سيتم تمكين Open Graph، الذي سيبدأ عصرًا جديدًا من التطبيقات Facebook للمستخدمين لتبادل الخبرات معًا بسهولة في الوقت الفعلي. بالرغم من Facebook ستدعي بلا شك أن هذه التغييرات تم إجراؤها في المقام الأول لتوفير تجربة أفضل للمستخدم، وأن مستويات المشاركة الأعلى والبيانات الأفضل ستؤدي إلى نمو الإيرادات.

مع تقديم الرسم البياني المفتوح وتدفق الحياة، Facebook سيتمكن المستخدمون من مشاركة الأنشطة على الفور مع أصدقائهم دون الحاجة إلى منح إذن للتطبيقات في كل مرة. نتيجة ل، Facebook سيشارك المستخدمون المزيد من البيانات مع الأصدقاء، Facebookوشركات التسويق من أي وقت مضى. وبمساعدة استهداف الرسم البياني ومجموعة البيانات الأفضل، سيتمكن المسوقون من توصيل رسائل تسويقية محددة إلى السوق المستهدف الأمثل.

حتى الآن، كان على المسوقين الاعتماد عليها Facebook يقوم المستخدمون إما بتسجيل الوصول في موقع ما أو النقر فوق “أعجبني” لإنشاء “قصة دعائية”. سيوفر الرسم البياني المفتوح الآن للمعلنين العديد من الفرص لإنشاء قصص دعائية من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات بما في ذلك: عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو تشغيل أغنية، أو مشاهدة فيلم. القصص الدعائية، التي يتم تحويلها بمعدلات أعلى بكثير من إعلانات الإنترنت التقليدية، تضع تأييد أحد الأصدقاء على منتج أو خدمة.

جوكول راجارام, Facebookقال مدير منتج الإعلانات في الشركة ما يلي بخصوص Facebookإعلانات :

“التسويق على Facebook الأمر كله يتعلق بالاكتشاف الاجتماعي، وهو كيف تتعلم الأشياء من أصدقائك.

على الرغم من أن خيارات الإعلان الجديدة مثيرة للمسوقين عبر الإنترنت، إلا أن هذه الخيارات ستتطلب تغييرًا في استراتيجية التسويق. في الماضي، كان معظم المسوقين يشجعون ببساطة Facebook المستخدمين إلى “الإعجاب” بالعلامة التجارية. الآن، سيتعين على المسوقين تسهيل “الاكتشاف الاجتماعي” للعلامات التجارية باستخدام البيانات الجديدة والإعلانات الجذابة التي تقدم الجانب الاجتماعي للإعلان.

بالإضافة إلى الميزات والشراكات الجديدة، Facebook أعلنوا أن لديهم الآن أكثر من 800 مليون مستخدم نشط. من المفترض أن يساعد هذا الرقم، إلى جانب الميزات التي تم تطويرها مؤخرًا Facebook تتجاوز 3.8 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة لعام 2011.

[Sources Include: Forbes, Marketing Pilgrim, & Facebook]