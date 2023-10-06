Rewrite this title: Facebook أحبار شراكات جديدة لتحسين استهداف الإعلانات

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Facebook أحبار شراكات جديدة لتحسين استهداف الإعلانات

Facebook تم الإعلان رسميًا عن اتفاقيات شراكة جديدة من شأنها توسيع نطاق استهداف الجمهور المخصص الجديد نسبيًا للإعلانات داخل مساحة الشبكة الاجتماعية. تم إطلاق أداة الجمهور المخصص في سبتمبر الماضي كوسيلة للشركات لاستهداف عملائها الحاليين من خلال الإعلانات Facebook. أمس، Facebook أبلغت المعلنين أن الشركات التي تستخدم Datalogix، وEpsilon، وAcxiom، وBlueKai يمكنها الآن استخدام تلك البيانات لاستهداف أكثر تركيزًا في المساحة الإعلانية.

لبعض الوقت، Facebook لقد تعرضت الإعلانات للفشل والفشل، حيث حققت بعض الشركات نتائج مذهلة بينما خسرت شركات أخرى الأموال بسبب هذا الجهد. كان هذا الصراع عبارة عن مزيج من المنتجات المعقدة وقيود الاستهداف وقلة خبرة المعلنين. وكان من المأمول أن يساعد إصدار الجماهير المخصصة في حل هذه المشكلات ومساعدة الشركات المهتمة بها Facebook الإعلانات تحقق أهدافها.

نظرًا للقلق بشأن خصوصية المستخدمين الفرديين، يتم تقديم البيانات إلى المعلنين بطريقة لا تحدد المستخدمين الفرديين ضمن المجموعة المستهدفة. يتمتع الأفراد أيضًا بالقدرة على إلغاء الاشتراك في الإعلانات التي لا يريدون رؤيتها.

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كما هو الحال مع أداة الجماهير المخصصة الحالية، يستخدم هؤلاء الشركاء المحددون عملية مطابقة لحماية الخصوصية والبيانات. تم تصميم هذه العملية خصيصًا بحيث لا نشارك المعلومات الخاصة بالأفراد مع المسوقين. سيظل الأشخاص يتمتعون بنفس التحكم في الإعلانات التي يشاهدونها Facebook. ويمكنهم معرفة المزيد حول الإعلانات التي يشاهدونها أو تقديم تعليقات أو إلغاء الاشتراك باستخدام عناصر التحكم التي نقدمها في الإعلانات نفسها أو في مركز المساعدة.

ميري مورود هو جزء من الفريق الذي يضع أفضل الممارسات المتطورة لـ Facebook الإعلان في aimClear في دولوث، MN. لديها خبرة واسعة في Facebook منصة إعلانية. وعندما سُئلت عن هذا التحسين في خيارات الإعلان، أجابت بذلك. “لقد حققت الجماهير المخصصة نجاحًا كبيرًا لنا ولعملائنا. إن مطابقة المشتريات الفعلية للاستهداف هي أمر إيجابي، على الجانب الآخر من Facebook تبادل العملة إذا صح التعبير. ويمكن استخدامها أيضًا كخيار استهداف سلبي. Facebook يمكن إنشاء جماهير “متشابهة” من هؤلاء. “

“لقد كنا نشجع الاستهداف الاجتماعي منذ البداية، والآن البيانات الضخمة، لأنها الشيء الكبير التالي في صناعتنا. لقد كانت شراكة البيانات أمرًا لا مفر منه وهي بالتأكيد أكبر الأخبار مع أكبر فرصة للنجاح لأنها ترتبط بالمشتريات الفعلية. تشا تشينغ :)”

هل كنت تعمل مع Facebook إعلانات؟ هل حصلت على النتائج التي كنت تأمل فيها؟ هل سيؤثر هذا التوسع في الجماهير المخصصة على استراتيجيات الإعلان الرقمي الخاصة بك؟ نريد أن نسمع منك. ضع افكارك في التعليقات أدناه.

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