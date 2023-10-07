Rewrite this title: Facebook اختبار الرسائل لإصلاح التصميم الأخير

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Facebook اختبار الرسائل لإصلاح التصميم الأخير

أمس، Facebook أعلن عن تصميم جديد ل Facebook رسائل تتميز بتصميم مزدوج جديد والعديد من الميزات الجديدة الأخرى. يعرض التصميم الجديد، الذي يشبه إلى حد كبير العديد من عملاء البريد الإلكتروني المشهورين، الرسائل الحديثة في الجزء الأيمن والرسائل بأكملها في الجزء الأيمن. بالإضافة إلى ذلك، يتميز التغيير بخيار بحث موجود في الجزء العلوي من شاشة المستخدم أعلى الجزء الأيسر والذي يسمح للمستخدم بالبحث حسب الكلمة الرئيسية أو الاسم.

في منشور مدونة للشركة مؤخرًا، Facebook وقال ما يلي من التصميم الجديد:

“يتيح لك التخطيط الجديد جنبًا إلى جنب النقر على أحدث رسالتك على اليسار لرؤية المحادثة بأكملها على اليمين. يمكنك أيضًا إضفاء الحيوية على المحادثات باستخدام العديد من الصور والرموز التعبيرية.

أضاف نظام المراسلة أيضًا العديد من الأوامر المفيدة التي يمكن عرضها على جهاز كمبيوتر شخصي (Alt Q) أو على جهاز Mac (Control Q).

على الرغم من أن الصورة أعلاه لا تحتوي على إعلانات أو إشارات مرجعية، إلا أن أ Facebook وأكد المتحدث الرسمي أن السبب في ذلك هو أن الصورة عبارة عن نموذج بالحجم الطبيعي. الميزة الجديدة موجودة بالفعل في حسابات محددة، ولكن Facebook أشارت إلى أن نشرها بالكامل في جميع أنحاء العالم سيستغرق عدة أسابيع.

بالرغم من Facebook بعد إضافة عناوين البريد الإلكتروني في عام 2010، فشلت الشبكة الاجتماعية في تأمين جزء كبير من حصة السوق. في محاولة لزيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون Facebook عناوين البريد الإلكتروني، قامت الشركة مؤخرًا باستبدال 900 مليون عنوان بريد إلكتروني “حقيقي” بها Facebook عناوين البريد الإلكتروني ذات العلامات التجارية دون عناء إبلاغ أصحاب الحسابات.

الجديد Facebook تصميم الرسائل يدل على ذلك Facebook ملتزمة بمتابعة هذا السوق المتخصصة. هل تعتقد أن التصميم والوظائف الجديدة سوف تساعد؟ Facebook تكتسب عناوين البريد الإلكتروني قوة جذب أم أن نظام المراسلة يواجه معركة شاقة؟

تشمل المصادر: Facebook و داخل Facebook

حقوق الصورة: Facebook