Rewrite this title: Facebook اضبط على الكشف عن التغييرات في موجز الأخبار

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Facebook اضبط على الكشف عن التغييرات في موجز الأخبار

هذا الخميس Facebook ستعقد الحدث الإعلامي الكبير الثاني لهذا العام. وفي يناير/كانون الثاني، دعونا إلى “رؤية ما كانوا يبنونه”. كان هذا الحدث بمثابة الإعلان الكبير عن طرح Graph Search. والآن تمت دعوة وسائل الإعلام للعودة إلى المقر الرئيسي في مينلو بارك “لرؤية المظهر الجديد لموجز الأخبار”.

لم يشهد موجز الأخبار أي تحديثات رئيسية منذ سبتمبر 2011. وكانت هناك تعديلات وتغييرات طفيفة في ذلك الوقت. تظهر المواد المدفوعة، مثل القصص الدعائية، جنبًا إلى جنب مع الصور وتحديثات الحالة للأصدقاء والعائلة. ولكن يبدو أن هذه الدعوة تعد بشيء مهم. يقول: “هناك بعض الدلائل على أن إعادة تصميم موجز الأخبار يمكن أن تتمحور حول موجز أكثر تركيزًا على الصور يشبه برامج قراءة الأخبار مثل Flipboard”. ماثيو بانزارينو، يكتب لـTheNextWeb.

Facebook تم أيضًا اختبار إعادة تصميم الجدول الزمني في نيوزيلندا. قد يكون هناك سبب للاعتقاد بأن تحديث مظهر موجز الأخبار قد يكون خطوة في اتجاه طرح إعادة تصميم المخطط الزمني بالكامل.

ضع في اعتبارك أن الغالبية العظمى من Facebook يحدث النشاط في آخر الأخبار وليس في الجداول الزمنية الخاصة بالعمل أو الشخصية. إذا أبدى معجبوك إعجابهم بمشاركاتك أو التعليق عليها أو مشاركتها، فمن المرجح أنهم فعلوا ذلك عندما ظهروا في آخر الأخبار لديهم. يعد الاستمرار في تقديم المحتوى القيم الذي يتصل بقاعدة المعجبين بك أمرًا حيويًا. قد تتغير أفضل طريقة لحزم هذا المحتوى اعتمادًا على إعادة التصميم القادمة.

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