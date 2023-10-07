Rewrite this title: Facebook الاكتتاب العام: طرح عام في المستقبل القريب؟ [INFOGRAPHIC]

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Facebook الاكتتاب العام: طرح عام في المستقبل القريب؟ [INFOGRAPHIC]

بالرغم من Facebook صرح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج مرارًا وتكرارًا أنه يعارض الإسراع في طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي (IPO)، وهناك شائعات جديدة تشير إلى احتمالية طرح أوائل عام 2012 وحتى الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر. في حين أن الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر غير مرجح إلى حد كبير بسبب المتطلبات التنظيمية والإيداعات، إلا أن هناك ضغوطًا داخلية لجلب شركة التواصل الاجتماعي إلى الأسواق في المستقبل القريب.

صرح زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام بذلك Facebook كان من المتوقع أن يتجاوز عدد المساهمين 500 مساهم، ونتيجة لذلك سيكون مطلوبًا تقديم تقارير مالية عامة بحلول نهاية أبريل 2012. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى الدافع الرئيسي لذلك Facebookالاكتتاب العام ليس المتطلبات التنظيمية. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الدافع وراء الاكتتاب العام هو السماح بذلك Facebookموظفي الشركة لبيع أسهمهم، وهو أمر مقيد حاليا. وحدات الأسهم المقيدة (رسوس)، والتي Facebook تم التحول إليه في عام 2007، ولا يمكن بيعه إلا بعد إجراء الاكتتاب العام. منذ Facebookلقد زاد تقييم أمازون بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يرغب العديد من الموظفين في صرف الأموال وبدلاً من ذلك يضطرون إلى الاحتفاظ بوحدات رسو الخاصة بهم حتى الاكتتاب العام.

متى Facebook إذا تم طرحها للاكتتاب العام، سيكون من الصعب للغاية تحديد التقييم وسعر الطرح. بين عامي 2007 و2009، Facebook تلقت العديد من الاستثمارات التي قدرت قيمة الشركة بما يتراوح بين 10 مليار دولار و 15 مليار دولار. في ديسمبر من عام 2010، Facebook جمعت 1.5 مليار دولار بعد حصولها على تقييم جولدمان ساكس بقيمة 50 مليار دولار. منذ تقييم جولدمان ساكس العام الماضي، أصبحت الأسواق الثانوية لـ Facebook كانت الأسهم متقلبة، ولكنها تتزايد بشكل مطرد ويتم تداولها حاليًا بسعر يعادل حوالي 80 مليار دولار من القيمة السوقية.

في الأشهر الأخيرة، قامت شركات LinkedIn وGroupon وAngies List باختبار الأسواق من خلال الاكتتابات العامة الأولية وكانت سعيدة بالطريقة التي تعامل بها السوق مع أسهمها. بالإضافة إلى Facebookللاكتتاب العام الأولي المحتمل، أعلنت شركة Yelp يوم الخميس الماضي أنها تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أوائل عام 2012.

[Sources Include: TechCrunch & Business Insider; Infographic by TechCrunch]