Rewrite this title: Facebook المجموعات: ميزة جديدة تمنع التربص

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Facebook المجموعات: ميزة جديدة تمنع التربص

حديثاً، Facebook أطلقت ميزة “إيصال القراءة” الجديدة، والتي تُعلم مؤلف المنشور وزوار المجموعة الآخرين بالضبط بمن شاهد كل منشور. الآن سيتضمن كل منشور معلومات تتعلق بعدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور بالإضافة إلى قائمة شاملة بالأسماء. بمجرد المرور فوق أيقونة في المنشور، ستكون أسماء كل من شاهد المنشور متاحة لأي شخص يمكنه رؤية المنشور (وليس المشرف فقط).

Facebook وقال ما يلي من الميزة الجديدة:

“بدءًا من اليوم، عندما تزور إحدى المجموعات، يمكنك مشاهدة من شاهد كل منشور. وبهذه الطريقة يمكنك البقاء على اطلاع دائم بنشاط المجموعة.”

Facebookستبلغ ميزة “إيصال القراءة” الجديدة الخاصة بـ أن المستخدم قد “قرأ” منشور المجموعة إذا قام المستخدم بأي مما يلي:

تم النقر عليه في ملف الأخبار أو الشريط أحب هذا المنصب علق على المنشور تم فتح صفحة المجموعة التي يوجد بها المنشور

في هذا الوقت، Facebook لم تقدم للمستخدمين طريقة لإلغاء الاشتراك في ميزة إيصال القراءة الجديدة، وحتى مسؤول صفحة المجموعة لا يمكنه إيقاف تشغيلها.

متى Facebook وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الميزة ستشمل في النهاية موجز الأخبار أم لا، قالت الشركة إنها “لن تناقش ما قد نفعله (أو لا نفعله) في المستقبل”. ومع ذلك، في الماضي، Facebook حظرت بسرعة جميع التطبيقات التي تزود المستخدمين بمعلومات حول من شاهد ملفاتهم الشخصية.

هل تعتقد أن إضافة ميزة إيصال القراءة لصفحات المجموعة فكرة جيدة؟ ماذا إذا Facebook يبدأ بما في ذلك إيصالات القراءة لموجز الأخبار؟ لو Facebook يضيف ميزة تتيح للأشخاص معرفة أنك شاهدت ملفاتهم الشخصية أو صورهم، فهل سيؤثر ذلك عليك Facebook الاستخدام؟

تشمل المصادر: Facebook, تك كرانش، & ام اس ان بي سي