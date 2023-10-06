Rewrite this title: #Facebook المشاركات أفضل من أرباح الربع الثالث المتوقعة، المخزون مرتفع

ستساعدك المقالة التالية: #Facebook المشاركات أفضل من أرباح الربع الثالث المتوقعة، المخزون مرتفع

يبدو أن المستثمرين في وول ستريت سعداء ببيان أرباح الربع الثالث الذي صدر أمس Facebook. وفق يكتب دون رايزنجر لـ CNetارتفعت أسهم الشبكة الاجتماعية في التعاملات المبكرة اليوم، حيث قفزت بنسبة 23 بالمائة إلى ما يقرب من 24 دولارًا. Facebook أغلق يوم أمس عند 19.50 دولارًا. يستجيب المستثمرون بشكل إيجابي Facebookتقرير أرباح الربع الثالث الأفضل من المتوقع والذي صدر أمس. وكشفت الشركة أن ربحية السهم المعدلة بلغت 12 سنتًا خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر، متجاوزة تقديرات المحللين ببنس واحد. Facebookوارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتنهي الربع عند 1.26 مليار دولار.

“153 مليون دولار من هذه الإيرادات جاءت من مبيعات إعلانات الهاتف المحمول، وهي فئة من الأعمال لم تكن موجودة في Facebook منذ سبعة أشهر. دافع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بشدة عن إمكانات أعمال الهاتف المحمول للشركة. وأضاف السيد زوكربيرج أنه يتوقع أن تحقق الشركة في نهاية المطاف المزيد من الأموال من نشاط المستخدم على الهاتف المحمول، بناءً على الوقت الذي تقضيه. إيفلين م. روسلي من صحيفة وول ستريت جورنال.

ومضى زوكربيرج في التعليق قائلاً: “الأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا المحمولة أكثر تفاعلاً، ونعتقد أنه يمكننا زيادة المشاركة بشكل أكبر مع استمرارنا في تقديم منتجات جديدة وتحسين نظامنا الأساسي. وفي الوقت نفسه، نعمل على دمج تحقيق الدخل بشكل عميق في فرق منتجاتنا من أجل بناء شركة أقوى وأكثر قيمة.

Facebook وتقول إن لديها 604 ملايين مستخدم نشط شهريًا للهواتف المحمولة في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 61 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

مع استمرار زيادة فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول Facebookهل سيكون هذا خيارًا لإضافته إلى مخزونك التسويقي؟ هل تشعر بمزيد من الثقة بشأن الاستمرار في متابعة العملاء المحتملين على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم؟ شارك افكارك.