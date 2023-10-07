Rewrite this title: Facebook المشاكل: انخفاض الأرباح، والمستخدمين المزيفين، والنقر فوق الاحتيال

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Facebook المشاكل: انخفاض الأرباح، والمستخدمين المزيفين، والنقر فوق الاحتيال

منذ Facebook تم طرحه للعامة قبل ثلاثة أشهر، وقد انخفض سعر سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى النصف تقريبًا. ولسوء الحظ، من المرجح أن يستمر تأثر المستثمرين والمحللين بالسهم مع استمرار ظهور عدد كبير من الأخبار السيئة. ولوضع هذه الخسارة في منظورها الصحيح، Facebook لقد خسرت الآن ما يقرب من 50 مليار دولار، وهو أكثر من القيمة السوقية الإجمالية لشركة ستاربكس!

بالرغم من Facebook أعلنت مؤخرًا أن عدد المستخدمين ارتفع إلى 955 مليونًا في الربع الثاني، حتى هذه الأخبار ترافقها أخبار سلبية. بالأمس، أظهرت ملفات الشركة للمستثمرين ذلك Facebook اعترف بأن ما يصل إلى 83 مليون مستخدم “مزيفون”. الرقم الذي يمثل حوالي 8.7٪ من الكل Facebook الحسابات، بما في ذلك الحسابات المكررة والحسابات المزيفة وحسابات الحيوانات الأليفة والحسابات غير المرغوب فيها. Facebook أشارت إلى أن المشكلة أكثر وضوحًا في الأسواق الناشئة:

“الحسابات المكررة أو الكاذبة أقل بشكل ملحوظ في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة … وأعلى في الأسواق النامية مثل إندونيسيا وتركيا.”

بالإضافة إلى قضية الحسابات الوهمية، الطريقة Facebook يعتبر أن المستخدم “النشط” يخضع للتدقيق. وقالت الشركة أ Facebook المستخدم ليس بالضرورة شخصًا يستخدم بنشاط Facebook.com. وبدلاً من ذلك، تحسب الشركة المستخدمين على أنهم أي شخص يستخدم ملفًا Facebook الحساب في أي مكان (أي استخدام الحساب لتسجيل الدخول إلى موقع ويب خارجي) على الإنترنت.

وكأن أداء السهم دون المستوى، والمستخدمين المزيفين، وزيادة تكاليف التشغيل لم تكن أخبارًا سيئة كافية، Facebookلقد خضع مصدر الدخل الأساسي أيضًا للتدقيق. أعلنت شركة Limited Run، وهي شركة ناشئة تضم منصة للموسيقيين والفنانين، مؤخرًا أن 80% من الزيارات المدفوعة Facebook تم الإرسال من الروبوتات. بينما Facebook قالوا إنهم لا يستطيعون تكرار النقرات الكاذبة وأشاروا إلى أنهم يحققون بدقة في المشكلة، وقد حظيت القصة على الفور باهتمام عالمي. منذ أن يقوم المستثمرون بتحليلها بعناية Facebookمن خلال أساليب تحقيق الدخل وإستراتيجية الهاتف المحمول، من المحتمل أن تساهم القصة في ضعف أداء السهم.

وأشار مايكل باشتر، المحلل والمستثمر في شركة Wedbush Securities، إلى ذلك Facebookقد تكون زيادة الإنفاق والتكاليف، والتي تم الكشف عنها في تقرير أرباح الربع الثاني، قد أثارت الزخم الهبوطي:

“عندما تنخفض الأسهم، يتحفز البائعون لتقليص خسائرهم والخروج، ويخشى المشترون الشراء. عندما يكون الزخم سلبيا، يشعر المشترون بالفزع. يعتقد البائعون: “يجب أن يعرف شخص ما شيئًا ما، لذا يجب أن أخرج”. وهذا ضحية لذلك. والسؤال الأفضل هو ما الذي جعلها تبدأ في التراجع، وكان هذا هو السبب الحقيقي وراء إعلان الأرباح”.

تشمل المصادر: لوس أنجلوس تايمز, فوكس نيوز، & سلاشجير

مصدر الصورة: صراع الأسهم