Rewrite this title: #Facebook تأثير البحث على صفحات الأعمال

ستساعدك المقالة التالية: #Facebook تأثير البحث على صفحات الأعمال

أمس Facebook كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن الخطوة الكبيرة التالية في تطوير الشبكة الاجتماعية. قريباً Facebook سيتمكن المستخدمون من البحث داخل الحديقة المسورة عن الأشياء التي يحبها أصدقاؤهم والأماكن التي زاروها والصور التي نشروها. يمكن للمستخدمين حاليًا إضافة أنفسهم إلى قائمة الانتظار للحصول على التكرار الأول للبحث، لذا فهو غير متاح للاستخدام بعد.

ومع ذلك، فإن هذا يتسبب في اصطدام تحسين محركات البحث التقليدية والشبكات الاجتماعية ببعضهما البعض عندما يتعلق الأمر بحضور عملك Facebook. ففي نهاية المطاف، ما هي أنواع الأشياء التي يمكن لأصدقائك أن “تعجبهم”؟ أو الأهم من ذلك، كم عدد أصدقاء أي مستخدم “يعجبون” بنشاطك التجاري عليه Facebook؟ لديك الآن فرصة ذهبية لتحديث صفحة عملك قبل التحدث باللغة الإنجليزية Facebook يبدأ المستخدمون في البحث.

وفق facebook-studio.com:

إليك كيفية عمل بحث الرسم البياني:

يعرض شريط البحث أولاً أهم اقتراحات البحث، بما في ذلك الأشخاص والصفحات والتطبيقات والأماكن والمجموعات وعمليات البحث المقترحة. يمكن للأشخاص البحث عن أشياء مثل المطاعم القريبة منهم، أو الفنادق في الأماكن التي يريدون السفر إليها، أو الصور التي تنشرها الصفحات التي تعجبهم، أو الألعاب التي يحب أصدقاؤهم لعبها.

تنقل اقتراحات البحث هذه الأشخاص إلى صفحة نتائج فريدة. تعتمد النتائج التي يتم إرجاعها على عوامل تتضمن المعلومات التي تمت مشاركتها بواسطة عملك واتصالات الشخص الذي يبحث.

وكما كان الحال لبعض الوقت، قد نقوم أيضًا بتقديم اقتراحات بحث في شريط البحث والتي يمكنها بعد ذلك إجراء عمليات بحث على الويب. ستعرض عمليات البحث على الويب نتائج Bing وإعلانات Bing، على غرار النتائج الموجودة على Bing.com.

لا يزال بإمكان الصفحات والتطبيقات استخدام النتائج المدعومة، والتي تظهر للأشخاص سواء كان لديهم بحث بياني أم لا (النتائج المدعومة متاحة عالميًا منذ أغسطس 2012). لا توجد أشكال إعلانات جديدة متاحة اليوم.

هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء إعداد صفحتك لتحقيق نجاح البحث.

يشارك هوارد لو بعض النصائح الرائعة في مقالته عن zdnet.com

يصبح عدد الإعجابات أكثر أهمية – نظرًا لأن البحث سيبدأ بالأشخاص المرتبطين بالصفحات، فكلما زاد عدد الأشخاص الذين أعجبوا بصفحتك، زاد عدد الأشخاص المتصلين وبالتالي زاد تكرار الظهور في نتائج البحث.

املأ حقول الصفحة بشكل صحيح – بالنسبة لصفحة عملك، تأكد من ملء كل حقل بالمعلومات ذات الصلة والمنسقة بشكل صحيح. لا تحاول إنشاء فئة فرعية خاصة بك، اتبع المعايير. لا تضع نصًا في حقول رقم الهاتف. Facebook يجب أن يتم سحب الكثير من البيانات من هذه الحقول.

بالنسبة للنص المفتوح في حقول الوصف، اكتب نسخة تتضمن كلمات رئيسية، كما لو كنت تكتب نسخة ليقوم Google “بالزحف إليها”.

ضع علامة على صورك بالمواقع، مثل نشاطك التجاري، والتواريخ – أتساءل عما إذا كانت هناك فرصة هنا لإنشاء كتالوجات منتجات قابلة للبحث بطريقة أو بأخرى.

ضع علامة على صورك باسم الصفحة (على سبيل المثال، صفحة نشاطي التجاري هي “Standing Sushi Bar”) – بافتراض Facebook يتعامل مع صورة تم وضع علامة على Standing Sushi Bar بشكل مشابه لكيفية تعامله مع الإنسان الذي تم وضع علامة عليه، ثم يعرض “أرني صور Standing Sushi Bar” الصور التي تم وضع علامة عليها بـ Standing Sushi Bar. يختلف قليلاً عن وضع العلامات على الموقع.

على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، سنتعمق أكثر في ما يعنيه هذا التغيير المهم بالنسبة للمحتوى الخاص بك والمشاركة والاعتبارات الإعلانية وغير ذلك الكثير بالنسبة إلى موقعك. Facebook الوجود التجاري. ما هي الأسئلة التي تحتاج إلى الإجابة عليها على الفور؟