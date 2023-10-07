Rewrite this title: Facebook تأمل في تحقيق الدخل من مستخدمي الهاتف المحمول مع انخفاض الأسهم

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Facebook تأمل في تحقيق الدخل من مستخدمي الهاتف المحمول مع انخفاض الأسهم

في Facebookفي أوراق الاكتتاب العام الأولي التي تم تقديمها في 1 فبراير، أشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن الإعلان عبر الهاتف المحمول كان مصدرًا محتملاً للإيرادات وأن نقص عائدات الإعلانات من مستخدمي الهاتف المحمول قد يكون ضارًا. على الرغم من ظهور المخاوف المتعلقة بتحقيق الدخل من مستخدمي الهاتف المحمول قبل فترة طويلة من الاكتتاب العام الأولي في 18 مايو، Facebookويعكس الانخفاض الحالي في سعر سهم أمازون التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة في جذب الإيرادات من مستخدميها البالغ عددهم 500 مليون مستخدم والذين يدخلون إلى الموقع بانتظام عبر الأجهزة المحمولة.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء، Facebook ستسمح للمعلنين باستخدام منصة الخدمة الذاتية الخاصة بها للدفع بشكل فردي مقابل “القصص الدعائية”، وهي رسائل إيجابية نشرها المستخدمون مسبقًا حول علامتهم التجارية والتي ستظهر في موجز أخبار المستخدم. “حكايات ممولة،” Facebookالمنتج الوحيد لإعلانات الهاتف المحمول، تم توفيره لأول مرة في شهر مارس لكبار المعلنين الذين اشتروا حزم إعلانية مميزة. ستسمح التغييرات الجديدة للمعلنين الذين لديهم ميزانية بأي حجم بالتجاوز Facebookقوة مبيعات ‘s وبدلاً من ذلك، استخدم كلاً من الخدمة الذاتية Facebook منصة الإعلانات Power Editor وبائعي إعلانات الطرف الثالث من أجل الإعلان على الهاتف المحمول Facebook المستخدمين من خلال “القصص الدعائية”. سيمون مانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة TBG، أ Facebook وعلقت شركة إعلانية قائلة: “إنها في الأساس إعلانات للهواتف المحمولة موجهة للجماهير. وهو يمكّن الآن جميع العملاء الآخرين الذين ربما لم يتمكنوا من تحمل المستويات السابقة من الوصول إلى مخزون إعلانات الهاتف المحمول.

في Facebook وجاء في بيان صادر عن Business Insider، أن الشركة:

“Facebook يبحث دائمًا عن طرق لتحسين المنتجات وقد استجاب لطلبات المسوقين للتحكم في موضع قصصهم الدعائية. ونظرًا لأن الشركات تقوم بترويج الخدمات بشكل متكرر على الهاتف المحمول، فإن هذا الخيار يمنحها الفرصة للتركيز على مواضع محددة من شأنها أن تؤثر عليها بشكل مباشر.

سيحدد الوقت ما إذا كانت إعلانات الهاتف المحمول “القصص المرعية” ستجذب انتباه مستخدمي الهاتف المحمول أم لا وتؤدي إلى زيادة التحويلات. أخيرًا، Facebook سوف تجيب على مساهميها بشأن مدى نجاحها في تحقيق الدخل من عدد مستخدمي الهاتف المحمول المتزايد.

ك Facebook أيها المعلن، هل تجعلك التغييرات أكثر عرضة لتسويق شركتك من خلال منصة الهاتف المحمول؟ ك Facebook مستخدم الهاتف المحمول، ما هي أفكارك حول الإعلانات التي تأتي عبر آخر الأخبار لديك؟

تشمل المصادر: AdAge & مهتم بالتجارة

حقوق الصورة: صراع الأسهم