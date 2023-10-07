Rewrite this title: Facebook تحديث: ارتفاع سعر الاكتتاب العام المستهدف يؤدي إلى تصفية أصحاب المصلحة

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Facebook تحديث: ارتفاع سعر الاكتتاب العام المستهدف يؤدي إلى تصفية أصحاب المصلحة

وفي يوم الثلاثاء، قامت أكبر شبكة اجتماعية في العالم برفع النطاق السعري المستهدف للاكتتاب العام الأولي إلى 34 دولارًا إلى 38 دولارًا. لو Facebook وتباع الأسهم عند الحد الأعلى (38 دولارًا)، وستجمع الشبكة الاجتماعية حوالي 12.8 مليار دولار وستبلغ قيمتها السوقية حوالي 104 مليار دولار.

ونتيجة لارتفاع السعر المستهدف والتقييم الغني، يظهر ملف جديد أن العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين قاموا بزيادة عدد الأسهم التي يريدون تصفيتها. وتشمل القائمة المليئة بالمستثمرين المعروفين ما يلي:

بيتر ثيل، الذي أراد سابقًا بيع 7.7 مليون سهم، يريد الآن بيع 16.8 مليون سهم

قام جيمس براير وشركة Accel Partners بزيادة عدد الأسهم التي يرغبون في بيعها من 38 مليونًا إلى 49 مليونًا

قام بنك الاستثمار جولدمان ساكس بزيادة طلبات البيع من 13.2 مليون إلى 28.7 مليون سهم

قامت شركة Tiger Global Management بزيادة طلبات البيع من 3.4 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم

إذا تم بيع جميع الأسهم المخصصة، فإن Facebook الاكتتاب العام قد يجمع ما يصل إلى 18.4 مليار دولار!

مارك زوكربيرج الشهير Facebook يخطط المؤسس والرئيس التنفيذي لبيع 6% من الأسهم التي يملكها. وعلى الرغم من أنه سيحصل شخصيًا على ما يقرب من مليار دولار من بيع الأسهم، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم استخدام الأموال لتغطية فاتورته الضريبية المتوقعة. وبعد الاكتتاب العام، سيظل زوكربيرج يمتلك ما يقرب من 503.6 مليون سهم أو 31% من شركة التكنولوجيا الناجحة.

في حين أن التقييم والسعر المستهدف ل Facebook قوية، علمت شركة التكنولوجيا مؤخرًا أنها كانت تخسر حسابًا إعلانيًا بقيمة 10 ملايين دولار سنويًا. أكد متحدث باسم جنرال موتورز بالأمس أن شركة صناعة السيارات البارزة وثالث أكبر معلن في الولايات المتحدة قررت التوقف عن العمل Facebook دعاية:

“إننا نراجع بانتظام إنفاقنا الإجمالي على وسائل الإعلام ونقوم بإجراء التعديلات حسب الحاجة. ويحدث هذا كسير عمل منتظم، وليس من غير المعتاد بالنسبة لنا أن ننقل إنفاقنا نحو مختلف وسائل الإعلام – خاصة مع نمو العديد من وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية.

على الرغم من أن أخبار جنرال موتورز قد تكون مربكة للمستثمرين شديد الحساسية، فمن المرجح أن يكون الطلب مرتفعًا على السهم عندما يتم طرحه للاكتتاب العام يوم الجمعة.

تشمل المصادر: صحيفة وول ستريت جورنال, سي إن إن، & واشنطن بوست

حقوق الصورة: SEC.gov