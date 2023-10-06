Rewrite this title: Facebook تستمر عمليات إعادة التصميم مع الجدول الزمني: مديرو المجتمع جاهزون

ستساعدك المقالة التالية:

Facebook تستمر عمليات إعادة التصميم مع الجدول الزمني: مديرو المجتمع جاهزون

أمس Facebook نشرت إعلانا رئيسيا آخر لها مدونة. بدأت عملية إعادة تصميم الجدول الزمني التي تم اختبارها منذ فترة طويلة في الظهور. سيوفر المظهر الجديد لـ Timeline للمستخدمين مكانًا لكل الأشياء التي يهتمون بها.

كما ترون، Facebook يستمر التنظيف. إن مظهر الوسائط الغنية الذي ظهرت مؤخرًا في معاينة إعادة تصميم موجز الأخبار ينتقل إلى المظهر الأنظف المكون من عمودين للمخطط الزمني. سيتم عرض معلومات المستخدمين واهتماماتهم بشكل أكثر وضوحًا على يسار منشورات الجدول الزمني. ستوفر هذه المنطقة من المخطط الزمني للمستخدمين قدرًا كبيرًا من المرونة لإظهار الأشياء التي تهمهم كثيرًا. كن مستعدًا لرؤية محبي الكتب وهم يعرضون الكتب التي قرأوها بينما يعرض هواة الأفلام الأفلام التي شاهدوها ويتطلعون إلى مشاهدتها.

التأثير الذي يحدثه هذا التغيير Facebook المسوقين هو 3 أضعاف.

سيكون لبحث الرسم البياني عمق أكبر واتساع في المعلومات التي سيتم عرضها.

سوف تستفيد الإعلانات من هويات المستخدم الأكثر اكتمالا.

سيجد مديرو المجتمع المزيد من المعلومات حول الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

أولاً، مع بدء تطبيق التغييرات أخيرًا، سيكون هناك احتجاج معتاد من المستخدمين العاديين حول مدى كرههم لحقيقة أن Facebook يتغير مرة أخرى. يحدث دائما. لكن النقد اللاذع دائمًا ما يجعل جزءًا من أصدقائهم يأخذون الوقت الكافي لتسجيل الدخول إلى إصدار سطح المكتب الكامل لمعرفة سبب كل هذه الضجة. وهذا هو المكان الذي ستبدأ فيه الدفعة التالية من جمع البيانات. بمجرد وصول المستخدم إلى المساحة المعاد تصميمها، سيُطلب منه التحديث والتخصيص. البنغو! معلومات جديدة.

على الفور، يستفيد Graph Search من كافة التحديثات الجديدة. سيكون البحث قادرًا بشكل أفضل على إخبار المستخدمين بأماكن تواجد أصدقائهم، وما يعجبهم، والأشياء الأخرى التي يمكن أن تقودهم إلى تواجدك التسويقي في Facebook. تأكد من أن عملك جاهز للتحسين وقابل للبحث.

سيوفر تدفق بيانات المستخدم الجديدة للمعلنين الأذكياء استهدافًا أفضل للمجموعات لاستخراجها لتحقيق عائد الاستثمار الأمثل. فكر فقط في مدى تحسين استهدافك الجغرافي عند وجود أعداد هائلة من الأشخاص Facebook يقوم المستخدمون بتحديث مواقعهم الحالية.

أخيرًا، بالنسبة لمديري المجتمع الأذكياء حقًا، سيكون هذا بمثابة نعمة لفهم الأشخاص الذين يتفاعلون معهم نيابة عن العلامة التجارية بشكل أفضل. على الرغم من أنه يمكنك الاعتماد على العديد من المستخدمين الذين سيأخذون الوقت الكافي لاستخدام الميزات الجديدة، إلا أن القليل منهم سوف يتعمق في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم. ستظل معظم المعلومات التي ستخرج من إعادة التصميم مرئية للعامة لأي شخص آخر Facebook قام المستخدم بتسجيل الدخول إلى الشبكة، بما في ذلك مسؤولي الصفحة. لن يكون من الصعب على الإطلاق النقر على الرابط المؤدي إلى أعضاء مجتمعك الأكثر نشاطًا ومعرفة المزيد عن الموسيقى والمواقع والأنشطة التي يستمتعون بها كثيرًا، ثم استخدام هذه المعلومات لتحسين محتوى صفحتك والمشاركة.

ما هي أفكارك ومخاوفك بشأن جميع التغييرات القادمة؟ Facebook هذا العام؟

حقوق الصورة: Facebook