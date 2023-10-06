Rewrite this title: Facebook تطلق طريقة جديدة لاستهداف المزيد من فئات الأشخاص

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Facebook تطلق طريقة جديدة لاستهداف المزيد من فئات الأشخاص

Facebook الإعلان هو الوسيلة المفضلة لدي في PPC. إنه ليس أكثر قوة من AdWords فحسب، بل إنه من الأسهل أيضًا على الشخص الجديد أن يستوعبه. Facebook لقد قدمت للتو فئات شركاء جديدة ستمنح المعلن قدرًا أكبر من التحكم في الاستهداف والوصول.

الشركاء Facebook تمت إضافة: Acxiom، Datalogix، وEpsilon. يوفر هذا الإطلاق أكثر من 500 مجموعة فريدة للاختيار من بينها. ومن المؤكد أنه سيساعد مستخدمي الفيسبوك على رؤية المزيد من الإعلانات ذات الصلة.

الجزء المفضل لدي من هذا التحديث الجديد هو القدرة على عرض الإعلانات بناءً على المنتجات التي يشتريها الأشخاص على كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. هذه الميزة متاحة حاليًا فقط لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون Power Editor الخاص بهم. Facebook كان مصرًا جدًا على السماح للمعلنين بمعرفة أن هذا لا يمثل انتهاكًا للخصوصية. لن يعرف المعلنون أي معلومات شخصية

دعونا نلقي نظرة على مثال لكيفية عمل ذلك:

لاحظ إلى أي مدى يمكن أن يكون استهدافك أكثر تحديدًا. إذا كنت شركة حبوب تحاول سرقة حصة سوقية من شركة حبوب أخرى، فيمكنك استهداف إعلاناتك بناءً على نوع الحبوب الذي تريد استهدافه. (الأطفال، الألياف، أو الحبوب الساخنة) ما هو مقدار التحديد الذي يمكنك الحصول عليه.

Facebookمما لا شك فيه أنه سيتم إطلاق شركاء جدد لمواصلة تحسين تجربة الإعلان. ما هي أفكارك حول هذا الإصدار الجديد؟