Rewrite this title: Facebook طرح أدوات محادثة البحث الاجتماعي

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Facebook طرح أدوات محادثة البحث الاجتماعي

نيويورك تايمز، سي إن إن، وغيرها أعلن بالأمس، ستكون مجموعة من المؤسسات الإخبارية عبر الإنترنت من بين أولى المؤسسات التي ستجرب لوحة معلومات جديدة للبحث الاجتماعي Facebook، والذي يسمح للعلامات التجارية والشركات بعرض المعلومات السكانية المحيطة بالموضوعات أو الكلمات الرئيسية المحددة.

لقطة الشاشة عبر صحيفة نيويورك تايمز

طرح بطيء لخمس مؤسسات إخبارية

بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الجهاز والعمر والمشاركات في الدقيقة لكل موضوع، Facebook سيسمح أيضًا للباحث بعرض المنشورات العامة الفعلية بواسطة المستخدمين الفرديين وصفحات الشركة. يشبه إلى حد كبير Facebookمن خلال الطرح التدريجي لميزة تضمين المنشورات العامة الآن، فإن منصة البحث الاجتماعي هذه متاحة حاليًا فقط لـ Buzzfeed وCNN وNBC News وSky Television وSlate.

الأمل هو أنه من خلال بناء نموذج قابل للتطوير، Facebook ستتمكن في النهاية من إتاحة الأداة للعامة لجميع العلامات التجارية التي تبحث عن طريقة أفضل للتفاعل مع المستخدمين على نظامها الأساسي.

جعل المحادثة الاجتماعية منافسة

صحيفة نيويورك تايمز تتكهن بذلك Facebookإن تحرك s نحو توفير المزيد من التحليلات والبيانات حول نوع المحادثات التي تجري داخل نظامهم الأساسي هو تحرك محسوب نحو منافسة أفضل مع Twitter.

مع طرح Open Graph لجميع المستخدمين في وقت سابق من هذا العام، والآن اختبار قسم الموضوعات الشائعة وعلامات التصنيف القابلة للنقر، Facebook بدأت في تنفيذ بعض الميزات التي تم إجراؤها Twitter هذه أداة شائعة في الوقت الفعلي لقياس آراء الجمهور عبر الإنترنت حول الثقافة الشعبية والأخبار والمعلومات بمجرد نشرها.

مخاوف الخصوصية

ومع ذلك، يمكن للشركات أن تتوقع أن يشعر بعض المستخدمين بالانزعاج Facebookتحرك تدريجي نحو شبكة أكثر انفتاحًا. بينما Twitter تم دائمًا تعيين إعدادات خصوصية المستخدم على أنها عامة، مما دفع معظم المستخدمين إلى التغريد وهم يعلمون أن أي شخص يمكنه رؤيتها، Facebook كان دائمًا مكانًا للعديد من المستخدمين لمشاركة الصور والتحديثات مع دائرتهم الداخلية.

بالنسبة للمستخدمين الذين لا يريدون جعل منشوراتهم قابلة للبحث من خلال الرسم البياني المفتوح أو لوحة معلومات المحادثة الاجتماعية الجديدة هذه، صحيفة وول ستريت جورنال لديه منشور رائع حول كيفية التحقق من إعدادات الخصوصية وتغييرها.