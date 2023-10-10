Rewrite this title: Facebook عمليات البحث تنمو بنسبة 10% في فبراير

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Facebook عمليات البحث تنمو بنسبة 10% في فبراير

أصدرت ComScore للتو شهر فبراير تصنيفات محرك البحث بيانات. وبينما لا يوجد شيء جديد فيما يتعلق بمن يتصدر ومن ربح ومن خسر، فإن ما يثير الدهشة في الأمر هو أنه من بين جميع العقارات عبر الإنترنت حيث يتم إجراء عمليات البحث بخلاف محركات البحث الخمسة الرئيسية، Facebook حصل على قدر كبير من عمليات البحث في شهر فبراير.

نعم، يبدو أنه يتم إجراء المزيد من أنشطة البحث Facebook مؤخرا. Facebookقد لا يكون إجمالي طلبات البحث على موقع الويب بهذه الأهمية مقارنة بأفضل محركات البحث، ولكن بعد ذلك كان الموقع عبر الإنترنت هو الوحيد الذي سجل نموًا في طلبات البحث في فبراير – وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% عن حصته في سوق البحث في يناير. إجمالي عمليات البحث التي أجريت على Facebook كان 436 مليونًا، في حين حصلت جوجل على 13.5 مليار استعلام بحث، وحصلت ياهو على 2.5 مليارًا، وحصلت مواقع ميكروسوفت على 1.7 مليار عملية بحث.

فيما يتعلق بعمليات البحث الأساسية، Facebook لا يقترب موقع Google من أفضل خمسة محركات بحث حيث يظل Google على رأس الترتيب بنسبة 65.5% من عمليات البحث، وياهو بنسبة 16.8%، ومواقع Microsoft بنسبة 11.5%. حققت كل من جوجل ومايكروسوفت زيادة طفيفة في حصة سوق البحث في فبراير بنسبة 0.1% و0.2% على التوالي.

بلغ إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة 14.5 مليار، وهو انخفاض طفيف بنسبة 5٪ مقارنة ببيانات يناير. حصلت مواقع جوجل على 9.5 مليار من عمليات البحث هذه، وحصلت ياهو على 2.5 مليار، ومايكروسوفت على 1.7 مليار.