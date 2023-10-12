Rewrite this title: Facebook عناوين URL المخصصة: جيدة لـ Facebook وتحسين محركات البحث

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Facebook عناوين URL المخصصة: جيدة لـ Facebook وتحسين محركات البحث

لدى مايكل أرينجتون من TechCrunch منشور اليوم حول Facebookالطرح المحدود لعناوين URL المخصصة؛ عناوين URL التي تحتوي على اسم علامة تجارية أو كلمة رئيسية في النهاية.

على سبيل المثال، على Twitter ملفي الشخصي هو twitter.com/lorenbaker و على Facebook ملفي الشخصي موجود في http://www.facebook.com/profile.php?id=694037044.

ليس هناك فقط فقدان للعلامة التجارية أو الفردية مع Facebook سلسلة عنوان URL لمولد الأرقام العشوائية، ولكنها سيئة لأغراض تحسين محركات البحث. علاوة على ذلك، عند النظر في الملفات الشخصية السابقة وفي Facebook صفحات المعجبين (التي تم إعدادها الآن بشكل مشابه للملفات الشخصية)، فإن النتيجة النهائية تكون أسوأ.

العلامات التجارية عالقة في الملفات الشخصية التي تحمل اسم العلامات التجارية في عنوان URL قويًا، ولكن لا يوجد تمييز عن صفحة العلامة التجارية الرسمية وصفحات المعجبين التي تم إعدادها بواسطة Facebook المستخدمين.

مثال :

صفحة المعجبين الرسمية لعلامة Maker: http://www.facebook.com/pages/Makers-Mark/6355923333



تم إنشاء صفحة المعجبين بعلامة Maker بشكل عشوائي Facebook مستخدم : http://www.facebook.com/pages/Makers-Mark-Whiskey/26391345957

لا يوجد تمييز في سلسلة عنوان URL على الإطلاق لمنح صفحة العلامة التجارية الحقيقية قيمة أكبر في نتائج البحث أو للوهلة الأولى.

http://www.facebook.com/Makers-Mark/ سوف تعمل بشكل أفضل بكثير. وبهذه الطريقة يمكن لمحركات البحث والمستخدمين تحديد صفحة المعجبين الصحيحة بسهولة في فهارس Google وYahoo وMicrosoft، وسيكون استخدام صفحة المعجبين أسهل بكثير مع الوسائط المطبوعة أو الإذاعية.

ارينجتون يكتب أنه تم إجراء بعض الاستثناءات لـ U2 وAshton Kutcher وDemi Moore (وكلاهما مدمنان على وسائل التواصل الاجتماعي) وDigg’s Kevin Rose. لقد انتهى كل من روز وكوتشر ومور Twitter، وذلك من خلال منحهم عناوين URL المخصصة Facebookربما تأمل الشركة في جذبهم.

لكن لن ينفتح Facebook يؤدي الحصول على المزيد من عناوين URL المخصصة إلى الاندفاع لتأمين الملفات الشخصية وأن تكون أداة فورية لتوليد المشاركات، خاصة للأشخاص الذين يحملون اسم John Smith أو Tom Jones 🙂