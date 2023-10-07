Rewrite this title: Facebook فشل البريد الإلكتروني: أكثر من 900 مليون تحديث للملف الشخصي دون إذن

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Facebook فشل البريد الإلكتروني: أكثر من 900 مليون تحديث للملف الشخصي دون إذن

على الرغم من أن معظم Facebook لم يكن المستخدمون على علم حتى أن لديهم Facebook عنوان البريد الإلكتروني، قامت الشبكة الاجتماعية مؤخرًا بتغيير عنوان البريد الإلكتروني المعروض للعامة لمستخدميها الذين يزيد عددهم عن 900 مليون. الآن، بدلاً من عرض عنوان بريدك الإلكتروني “الحقيقي” ([email protected])، سيظهر لك Facebook يتم عرض البريد الإلكتروني ([email protected]) على Facebook الصفحة الشخصية.

على سبيل المثال، أ Facebook المستخدم الذي لديه Facebook سيكون لعنوان URL الخاص بـ facebook.com/john.doe الآن عنوان بريد إلكتروني معروض للعامة وهو [email protected] بدلاً من بريده الإلكتروني الأصلي. عندما يرسل شخص ما رسالة إلى Facebook عنوان بريد إلكتروني يحمل علامة تجارية، تنتقل الرسالة مباشرة إلى المستخدم Facebook البريد الوارد ولا يرسل إشعارًا إلى Facebook عنوان البريد الإلكتروني الأساسي للمستخدم.

أ Facebook وقال المتحدث باسم فوكس نيوز ما يلي فيما يتعلق بالتغيير الأخير:

“كما أعلنا مرة أخرى في أبريل، قمنا بتحديث العناوين Facebook لجعلها متسقة عبر موقعنا. بالإضافة إلى حصول كل شخص على عنوان، فإننا نطرح أيضًا إعدادًا جديدًا يمنح الأشخاص خيار تحديد العناوين التي يريدون إظهارها على مخططاتهم الزمنية.

كما هو واضح في اقتباس الشركة Facebook يدعي أن التحرك غير المعلن عنه ل Facebookعناوين البريد الإلكتروني ذات العلامات التجارية متجذرة في حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم. لكن منذ Facebook كان لدى المستخدمين بالفعل القدرة على إخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني بسهولة، مما أدى إلى تغيير عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 900 مليون مستخدم إلى عناوين بريد إلكتروني عامة Facebook العنوان دون إذن أو إخطار لم يتم استقباله بشكل جيد. ونتيجة للتغيير، Facebook ويتهم النقاد بالفعل الشبكة الاجتماعية بمحاولة إجبار المستخدمين على ملاحظة واستخدام ما سبق، والذي كان في الغالب غير مستخدم Facebook خدمة البريد الإلكتروني.

إذا كنت تريد العودة لعرض عنوان بريدك الإلكتروني “الحقيقي” مرة أخرى Facebook، ببساطة اتبع الخطوات أدناه:

1. انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي.

2. انقر فوق الزر “تحديث المعلومات”.

3. ابحث عن قسم “معلومات الاتصال” وانقر على “تعديل”.

4. في قسم عنوان البريد الإلكتروني، انقر فوق الأسهم الموجودة بجوار عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في عرضه.

5. حدد من تريد أن يرى عنوان بريدك الإلكتروني (الأصدقاء أو الجمهور)، ثم اختر “معروض في الملف الشخصي”.

6. انقر على “حفظ التغييرات” في أسفل الصفحة.

تشمل المصادر: تك كرانش, فوكس نيوز، & زد نت