Rewrite this title: Facebook قد تشتري منصة عرض الإعلانات Microsoft Atlas

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Facebook قد تشتري منصة عرض الإعلانات Microsoft Atlas

Facebook، Inc. (NASDAQ:FB) بالإضافة إلى Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT): شراكة تم تحقيقها بالفعل في الجنة للاثنين، خاصة من خلال ميزات البحث الاجتماعي في Bing التي تجعل البحث تجربة شبكات اجتماعية قابلة للمشاركة. والآن، اتخذت هذه العلاقة خطوة أخرى إلى الأمام، مع أنباء عن صفقة إعلانية محتملة.

وفقا لما نشره موقع Business Insider يوم الخميس. Facebook تتطلع لشراء Atlas Solutions.

على الرغم من إمكانية اقتناء أطلس بواسطة Facebook لا يزال في سلة الشائعات، وكلاهما Facebook ورفضت مايكروسوفت التعليق، فهناك العديد من الحجج الداعمة لها، خاصة إذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار Facebook هو الموقع الثاني الذي تمت زيارته في العالم، وفقًا لـ إحصائيات اليكسا; وأن الشبكة لديها إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من عناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل وأرقام الهواتف، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة حول مستخدميها.

Facebook يعرض بالفعل إعلانات صغيرة ومزعجة، والتي لا يمكن رؤيتها إلا داخل شبكته المغلقة. مع أطلس، Facebook يمكن أن يكون ذلك من خلال تتبع سلوك المستخدم على جميع المواقع الشريكة، وتوسيع شبكتها الإعلانية في جميع أنحاء الإنترنت. Facebook يمكن أن تستخدم Atlas لتعزيز موقفها ضد Google Inc. (NASDAQ:GOOG) في سوق الإعلانات عبر الإنترنت. لقد كان Atlas دائمًا منافسًا محتملاً لمنتج Google الخاص بخدمة الإعلانات، DoubleClick، والذي استحوذت عليه Google بالمصادفة في عام 2008 مقابل ما يزيد عن 3 مليارات دولار.

استحوذت مايكروسوفت على شركة أطلس في عام 2007، من خلال استحواذها على شركة aQuantive بقيمة 6.3 مليار دولار. وتفيد التقارير أن الشركة تسعى الآن إلى بيع الأصول من تلك الصفقة، وأطلس هو واحد منها. وكان أعلى عرض حتى الآن لشراء أطلس هو 30 مليون دولار، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الجهة التي قدمت العرض. ومع ذلك، كانت هناك أخبار في أكتوبر تفيد بأن Microsoft كانت تتطلع إلى بيعه إلى AppNexus.