Rewrite this title: Facebook مقابل Google+: حالة اللعبة

ستساعدك المقالة التالية:

Facebook مقابل Google+: حالة اللعبة

لقد حطم Google Plus عددًا من الأرقام القياسية، ويشتهر الآن بأنه الموقع الأسرع نموًا على الإطلاق. وفقًا للتقديرات، فقد تجاوزنا بالفعل 25 مليون مستخدم، ويستمر العدد في النمو بسرعة (على الرغم من أنه يتناقص تدريجيًا). كل هذا يحدث في مرحلة “الدعوة” من تجربة Google Plus، لذلك هناك صف طويل من المستخدمين المهتمين الذين لم يشقوا طريقهم إلى المنصة. ولكن كيف، في الواقع، هو ما تفعله جوجل ضد؟ Facebook؟

Google+ يندفع نحو المركز الثاني

لقد وصل Plus بالفعل إلى اختراق السوق بنسبة 13 بالمائة في الولايات المتحدة، في حين أن هذا يتضاءل بالمقارنة مع Twitter وLinkedIn، وحتى أنها لا ترقى إلى مستوى MySpace الذي لا يزال يحتضر، فهي إحصائية مثيرة للإعجاب حقًا للأسبوع الخامس من إطلاق الموقع. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov مؤخرًا، يخطط حوالي 9 بالمائة من مستخدمي الإنترنت لاعتماد حساب Google+ في العام المقبل. وهذا وحده من شأنه أن يضع جوجل في المركز الثاني.

وهذا يعني أيضًا أن العدد الإجمالي لمستخدمي Plus سيزيد بمقدار 16 مليونًا في الولايات المتحدة وحدها – وهذا يعتمد فقط على المستخدمين الذين أعلنوا اهتمامهم، وليس أولئك الذين قد يصبحون جزءًا من “كرة الثلج” مع استمرار Google+ في اكتساب المزيد من الاهتمام. وعلى المستوى العالمي، يمكننا أن نتوقع زيادة عدد مستخدمي Google إلى أكثر من 50 مليونًا في العام المقبل. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال يضعهم في طريق طويل وراءهم Facebook لكل من اختراق السوق (71 بالمائة لـ Facebook) وإجمالي المستخدمين (750 مليونًا لـ Facebook).

الحرب من أجل الشركات

إحدى الطرق الرئيسية التي قد تتمكن بها +Google من تقديم ميزة هي من خلال نهجها تجاه الأنشطة التجارية. إن كيفية التعامل مع الشركات على وجه التحديد ستكون أمرًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بالجانب الفائز. مثل توم أندرسون، وهو أول صديق لموقع MySpace، على حد تعبيره: “سيكون +Google قادرًا على “تقويض” Facebook عندما يتعلق الأمر بمطوري الألعاب ومعاملات النظام الأساسي”، وقد تختار Google عدم تحقيق الدخل من النظام الأساسي على الإطلاق. وهذا يعني عدم وجود إعلانات – وهي هدية حقيقية للمستخدمين.

لكن جوجل لم تقرر بعد كيفية تعاملها مع الشركات. حتى الآن، تم حظر حسابات الأعمال، لكنها لم تصدر منصة للتواصل بين الشركات والمستخدمين – مثل Facebookصفحات – أو غيرها من المرافق التجارية. ستكون قراراتهم هنا مهمة في جذب المستخدمين والشركات على حد سواء، وكلاهما سيكون بمثابة أدوات إعلانية قوية لـ Plus مع استمرار انتشار شبكة Google الاجتماعية.

إذًا، كيف حال Google+؟

مع 25 مليون مستخدم في شهر واحد، تعد Plus شبكة اجتماعية رائعة منذ البداية. وفي غضون عام، توقع أن يكون أقوى من TwitterوLinkedIn وMySpace وجميع حساباتك الأخرى غير التابعة لـ Facebook. الحرب ضد Facebookومع ذلك، سوف تكون طويلة. وحتى مع تقديم تقديرات سخية لـ Google+، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من مطابقتها Facebookالحجم. سيتطلب الأمر تطورات كبيرة من Google+ وبعض الأخطاء الكبيرة من Facebook لكي تفوز Google باللعبة في أي وقت قريبًا.