Rewrite this title: Facebook هو الآن ثاني أكثر المواقع شعبية في الولايات المتحدة

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Facebook هو الآن ثاني أكثر المواقع شعبية في الولايات المتحدة

حسنًا، كنا نعلم أن هذا سيحدث. مع تفاعل المستخدمين العالي وبناء قاعدة مستخدمين ضخمة، Facebook لقد نجح للتو في المرور عبر Yahoo ليصبح الموقع رقم 2 الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. تظهر أحدث البيانات من Compete.com ذلك Facebook لا يقتصر الأمر على زيادة قاعدة المستخدمين فحسب، بل أيضًا تفاعل المستخدمين، حيث استقبل 133 مليون زائر فريد الشهر الماضي.

وبلغ عدد زوار ياهو الفريدين 132 مليونًا، في حين لا يزال جوجل في المقدمة. لا تتضمن البيانات الزوار من النطاقات الفرعية والمواقع الفرعية لموقع Yahoo.com بينما لا ينطبق ذلك على Facebook لأنه يحتوي على مجال رئيسي واحد فقط.

الآن هنا نقطة أخرى مثيرة للاهتمام. بينما Facebook يستمر في التقدم للأمام من حيث الشعبية، كما أنه يجمع بعض الإحصائيات عندما يتعلق الأمر بمشاركة المستخدم أو اهتمامه شهريًا. في شهر يناير، تم قضاء 11.6% من الوقت الذي يقضيه على الإنترنت في Facebook بينما 4.25% فقط لياهو و4.1% لجوجل.

كانت مقل العيون في الموقع هي المشكلة الدائمة التي تواجه Google لأنه على الرغم من تمكنها من الحصول على المزيد من زيارات الموقع، إلا أن مشاركة المستخدم على الموقع مستمرة في الانخفاض على مر السنين. ولكن من يدري، ربما مع Buzz، قد تحصل Google على تفاعل/اهتمام المستخدم الذي تشتد الحاجة إليه هذا الشهر.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون مسألة وقت فقط قبل ذلك Facebook ربما يسرق المركز الأول من Google من حيث شعبية الموقع في الولايات المتحدة