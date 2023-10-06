Rewrite this title: Facebook يترك باب الخصوصية مفتوحًا لمطوري التطبيقات

ستساعدك المقالة التالية:

Facebook يترك باب الخصوصية مفتوحًا لمطوري التطبيقات

مشاركة محدثة

البارحة بعد الظهر، ميراندا ميلر من محرك البحث ووتش كسر الأخبار حول كيفية بعض Facebook يستغل مطورو التطبيقات المعلومات الخاصة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تروي في مقالتها قصة بوجوميل شوبوف، وهو مسوق ومدون عبر الإنترنت.

في 23 أكتوبر، نشر شوبوف على مدونته حول صفقة اكتشفها على Gigbucks لشراء أكثر من مليون دولار Facebook إدخال البيانات مقابل 5 دولار. يحتوي الملف الذي استلمه على جدول بيانات ضخم مقسم إلى 12 ورقة، حيث تحتوي كل ورقة على ما يقرب من 100000 عنوان بريد إلكتروني بالاسم الأول واسم العائلة و Facebook معلومات الملف الشخصي. كانت معلومات الملف الشخصي مخصصة للمستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا.

إذا لم يكن هذا مزعجًا بما فيه الكفاية، فإن أحد التعليقات الأخيرة على مدونة Shopov تنص على ما يلي:

“لست بحاجة إلى أن تكون هاكرًا لتتمكن من جمع هذه البيانات. يمكن لأي مبرمج كتابة برنامج نصي يجمع روابط الملفات الشخصية ويبحث عن عناوين البريد الإلكتروني في تلك الملفات الشخصية. من المؤكد أنك ستجد مليون عنوان بريد إلكتروني من بين ما يقرب من مليار حساب على فيسبوك. لا يوجد شيء غير قانوني في هذا الأمر ولا يوجد شيء يمكن أن يفعله فيسبوك ضده، باستثناء إخفاء جميع عناوين البريد الإلكتروني في جميع الملفات الشخصية.

كان شوبوف قلقًا بشأن مقدار البيانات التي يمكنه الوصول إليها بهذه الطريقة، لذلك اتخذ خطوة إضافية للاتصال Facebook. وإليك كيف يصف اللقاء على مدونته:

عندما اتصلت ميراندا ميلر Facebook حول هذه القصة، Facebook وقال المتحدث الرسمي لمحرك البحث Watch:

وبعبارة أخرى، حصلوا على إجابة لم تكن في الواقع إجابة.

ماذا يمكنك استخلاصه من هذا؟ Facebook ليس لديها أي اتفاقيات مع مطوري التطبيقات فيما يتعلق بالبيانات التي يجمعونها منها Facebook المستخدمين. عندما تنقر على أحد التطبيقات، تظهر لك نافذة منبثقة تشرح المعلومات التي سيجمعها التطبيق والمعلومات التي سينشرها على مخططك الزمني نيابةً عنك. بمجرد النقر على زر الموافقة على الشروط، يحصل مطور التطبيق على إذن مباشر منك كمستخدم للوصول إلى معلوماتك الشخصية. Facebook لا يتطلب من المطور الكشف عما سيفعله ببياناتك بمجرد جمعها. وليس لديك أي طريقة لسؤال التطبيق عما يعتزمون فعله بمعلوماتك. Facebook تعمل في مجال جمع البيانات وتحقيق الدخل منها. ليس من مصلحتهم بالضرورة حماية البيانات التي تشاركها معهم بحرية.

إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فانتقل إلى إعدادات حسابك، وحدد التطبيقات، ثم انتقل إلى كل تطبيق يعمل على ملفك الشخصي. بمجرد التخلص من كل ما لا تشعر بالارتياح تجاهه، عليك أن تفكر في ما تريد فعله بشأن عناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى التي تم تسريبها من هؤلاء المطورين إلى أي شخص كان على استعداد لدفع 5 دولارات مقابل ذلك. البيانات.

4:30 26/10/2012 تحديث:

تم الاتصال بـ Search Engine Journal بعد ظهر اليوم من قبل Chris Kraeuter من وكالة OutCast على ما يبدو نيابة عن Facebook. تعليقي حول اتفاقية مطور التطبيق غير صحيح في جوهره ويسعدني تصحيحه للحقيقة.

من كريس كريوتر:

يتعين على كل مطور على النظام الأساسي الالتزام بسياساتنا (https://developers.facebook.com/policy/). راجع بشكل خاص القسم الثاني: تخزين واستخدام البيانات التي تتلقاها منا. نحن نتخذ إجراءات ضد التطبيقات التي تنتهك سياسات النظام الأساسي لدينا من أجل الحفاظ على تجربة جديرة بالثقة للمستخدمين.

ومن الأمل الصادق لهذا الكاتب أن Facebook بالفعل يتخذ الإجراء المناسب في هذه الحالة. سنراقب عن كثب بينما تستمر هذه القصة في التطور.