Rewrite this title: Facebook يتفوق على Google في إعلانات الأعمال المحلية

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Facebook يتفوق على Google في إعلانات الأعمال المحلية

لقد تكيف التسويق المحلي بشكل جيد مع العصر الرقمي، وتعلم كيفية تحسين محركات البحث والمواقع الاجتماعية وحتى تطبيقات الهاتف المحمول. ولكن بينما كنا نعلم أن العالمين المحلي والعالم عبر الإنترنت كانا يتصادمان، لم يكن لدينا إحساس واضح بما تفوز به الخدمات عبر الإنترنت – حتى الآن. الشبكات الاجتماعية، وخاصة Facebook، تتفوق على Google عندما يتعلق الأمر بتسويق الأنشطة التجارية المحلية على الويب.

تم إجراء الدراسة بواسطة Merchant Circle، وتضمنت 4,942 استبيانًا مكتملًا من أصحاب الأعمال الصغيرة. تم تصنيف غالبية الشركات المشاركة على أنها “صغيرة جدًا” (موظف واحد إلى أربعة موظفين). تناولت الأسئلة توقعات أصحاب الأعمال، وتوقعاتهم للنمو، وثقتهم في الاقتصاد، وممارساتهم الإعلانية.

فيما يلي بعض النقاط البارزة من القسم الموجه للويب من الدراسة:

كانت طريقة الإعلان الأكثر شيوعًا للشركات المحلية هي إنشاء ملف تعريف مجاني على شبكة التواصل الاجتماعي. اختار 40.9% من أصحاب الأعمال هذه الإجابة على أنها مهمة جدًا، مقارنة بـ 37.1% فقط للتسويق عبر البريد الإلكتروني، و25.9% لمواقع المراجعة المحلية، و21.7% للصحف المطبوعة.

65.7% من الشركات المستخدمة Facebook لإنشاء صفحة مجانية لأعمالهم.

استخدمت 53% من الشركات Google للإعلان عن أعمالها.

22٪ من الشركات المستخدمة Facebook الإعلان، وما يقرب من الثلثين (64.9٪) سيفعلون ذلك مرة أخرى.

من الجدير بالذكر أن الكثير مما تتم مناقشته مع “Facebook التسويق” هنا هو إنشاء صفحة مجانية، وليس Facebook دعاية. ومع ذلك، لدى Google أيضًا خيارات مجانية لإنشاء الصفحات (كما هو الحال في الخرائط والأماكن) والتي تتنافس بشكل مباشر مع هذا العنصر Facebookنموذج. قطعيها بأي طريقة تريدينها: Facebook يتفوق على Google في فئة الأعمال المحلية.

[via Search Engine Land]