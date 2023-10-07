Rewrite this title: Facebook يتم إطلاق ميزة “البحث عن أصدقاء قريبين” بهدوء

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Facebook يتم إطلاق ميزة “البحث عن أصدقاء قريبين” بهدوء

بالرغم من Facebook لم تعلن الشبكة الاجتماعية عن ذلك رسميًا بعد، فقد أطلقت بهدوء ميزة جديدة تسمى “البحث عن أصدقاء قريبين”. الميزة التي تسمح Facebook للمستخدمين العثور بسهولة على أصدقاء جدد من خلال الوصول إلى صفحة Finds Friends Nearby (FFN)، وتستخدم بيانات الموقع وصفحة ويب الهاتف المحمول لإنشاء قائمة بجميع Facebook المستخدمين في مكان محدد.

الآن، بدلاً من كتابة اسم شخص ما وإضافة صديق باستخدام الطريقة العادية، يمكن لمستخدمين موجودين في نفس الموقع ببساطة زيارة صفحة FFN ليصبحا “أصدقاء” سريعًا بنقرة سريعة. نظرًا لأن هذه الطريقة ستسهل العثور على أصدقاء جدد في الحفلات والمناسبات الرياضية والمقاهي وعدد من المواقع الأخرى، فمن المتوقع أن تكتسب قوة جذب بسرعة.

من أجل استخدام الميزة الجديدة، Facebook يجب على المستخدم منح التطبيق أو المتصفح حق الوصول إلى موقعه الحالي. بعد التفويض Facebook للوصول إلى بيانات الموقع ومشاركتها، أصبح المستخدم الآن مرئيًا لأي شخص يزور صفحة FFN تلك. بعض Facebook يشعر المستخدمون بالقلق بالفعل بشأن الآثار المترتبة على الخصوصية للميزة الجديدة ويشعرون بالقلق من أنها قد تؤدي إلى لحظات محرجة أو مطاردة. ومع ذلك، بمجرد خروج المستخدم من صفحة FFN، لن يكون مرئيًا للأشخاص الآخرين بعد ذلك.

رايان باترسون، الذي كان مع آخر Facebook أنشأ المهندس الميزة الجديدة، ونشر التعليق التالي في منشور TechCrunch الأخير:

“لقد سمعنا لأول مرة عن الخدمة من المطور روجر بينكومب، الذي حصل بنفسه على المعلومات من أحد Facebook المطور في حدث Angelhack الذي سيقام في نهاية هذا الأسبوع: Facebook هي الراعي الرئيسي، وفي حدث سان فرانسيسكو (يقام Angelhack أيضًا في سياتل وبوسطن ونيويورك)، وكان أحد مهندسيها في الموقع يستعرض كيفية عمل التطبيق مع المطورين. لم يتم إطلاق هذه الميزة رسميًا، ولكنها حية ومرئية لأولئك الذين يبحثون عنها.

لقد أخبرني على وجه التحديد في رسالة بريد إلكتروني أنه يجب علي إخبار الآخرين بذلك. سألت (بشبه مازحة): “حتى TechCrunch؟” فقال: “بالتأكيد”. لذلك نحن هنا.

في الوقت الحالي، هناك طريقتان للوصول إلى ميزة “البحث عن الأصدقاء القريبين” واستخدامها:

تفضل بزيارة صفحة ويب الهاتف المحمول http://fb.com/ffn. القائمة -> التطبيقات -> البحث عن الأصدقاء -> أدوات أخرى، ثم اضغط على البحث عن أصدقاء بالجوار.

بالإضافة إلى مساعدة المستخدمين على تحديد الإمكانات Facebook الأصدقاء فقط على أساس الموقع، وهناك بالفعل تكهنات بأن الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين أيضًا في العثور على أصدقاء بناءً على الاهتمامات المشتركة أيضًا.

تشمل المصادر: تك كرانش & فينشربيت