Rewrite this title: Facebook يحاكي ميزات Google+ مع عناصر التحكم في الخصوصية والمشاركة

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Facebook يحاكي ميزات Google+ مع عناصر التحكم في الخصوصية والمشاركة

بعد إطلاق Google+، كتبت مقالة طويلة قمت فيها بتفصيل مميزات الخدمة الجديدة وناقشت العوائق الحقيقية بين Google والنجاح. لاحظت أن أكبرها هو ذلك Facebook كان لديه قاعدة مستخدمين تبلغ 750 مليونًا، ويمكنه بسهولة تقليد أي شيء تفعله +Google والذي أشاد به المستخدمون. يبدو أن Facebook اتبعت بالضبط هذا المسار المتوقع، بعد أن نفذت بالفعل دردشة فيديو من خلال شراكة مع Skype وتقدم الآن ضوابط محسنة للخصوصية والمشاركة تبدو شبيهة بـ Google بشكل صادم.

ما هي الميزات بالضبط؟ اولا في المقام الاول اولا قبل كل شي، Facebook يسمح للمستخدمين برؤية إعدادات الخصوصية على المحتوى المشترك ومعالجتها مباشرةً عبر الإنترنت. وهذا يجعل من السهل جعل المنشور عامًا أو مشاركته مع أصدقائك فقط. بالإضافة إلى ذلك، Facebook يحدد أنهم سيقومون بتوسيع هذه الميزة لتشمل مشاركة أكثر انتقائية في المستقبل؛ سيتم دمج عناصر التحكم المضمنة مع Facebook “المجموعات”، مما يجعل وظائف المجموعات مشابهة إلى حد كبير لدوائر Google+.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من الموافقة على العلامات قبل عرض المحتوى (الصورة أو غير ذلك) في ملفهم الشخصي. هذا المستوى المتزايد من التحكم يسمح لأي شخص Facebook المستخدم لرفض العلامات تمامًا أو حتى طلب سحب المحتوى منها Facebook. تتضمن التغييرات الطفيفة الأخرى زرًا مرئيًا للغاية في ملفك الشخصي يُسهّل رؤية ملفك الشخصي كما يظهر أمام أعين الجمهور، وخيار الإشارة إلى الأشخاص الذين ليسوا أصدقاءك بعد Facebook، وضبط إعدادات الخصوصية للمنشور حتى بعد نشر هذا المنشور.

لا تخطئ: Facebook هو تمزيق نجاح جوجل، وهو . ولهذا السبب بالذات فإن المنافسة مفيدة للاقتصاد وللمستخدمين، وحتى نائب رئيس Google لـ Google+ (برادلي هورويتز) علق قائلاً إنه متحمس لرؤية Facebookالتغييرات.

[Sources include: Tech Land]