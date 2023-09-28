Rewrite this title: Facebook يحدد موضوعات واتجاهات عام 2023

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Facebook يحدد موضوعات واتجاهات عام 2021

Facebook درس بيانات مجهولة المصدر عن موضوعات مهمة للأشخاص Facebook و Instagram لفهم اتجاهات المستخدم. واكتشفوا رؤى متعددة تشير إلى أن أهم المواضيع والاتجاهات ستكون لعام 2021.

أربع فئات للموضوعات والاتجاهات الشائعة

Facebook نظموا رؤاهم في أربع فئات واسعة.

التعليم والعمل تكنولوجيا نمط الحياة فراغ

التعليم والعمل

الولايات المتحدة

بالتعليم والعمل، Facebook يمثل اتجاهًا في وسائل التواصل الاجتماعي حيث نما اهتمام المستخدم بالتعرف على حالة المجتمع والسياسة محليًا وعبر الولايات المتحدة والعالم من الوعي إلى التعلم النشط ثم إلى العمل.

Facebook استخدمت حركة Black Lives Matter كمثال على كيفية القيام بذلك Facebook و Instagram كان المستخدمون يقومون بالتثقيف واتخاذ الإجراءات.

وفق Facebook:

“تؤكد التعليمات المشتركة لاستدعاء المسؤولين المنتخبين على الاستثمار المتجدد في الحكومة المحلية، ويدافع الناس عن سياسات من شأنها أن تعود بالنفع على مدنهم وبلداتهم وأحيائهم.

فالناس يحولون وقتهم وأموالهم نحو المناصرة…”

الاتجاهات الأسترالية

Facebook كما سلط الضوء أيضًا على اتجاه مثير للاهتمام في أستراليا يتعلق بالكتب. يهتم المستخدمون بشكل متزايد بالحديث عن المؤلفين والكتب. تضمنت الأنشطة المتعلقة بالأدب الانضمام إلى نوادي الكتب عبر الإنترنت للتواصل مع الآخرين الذين لديهم اهتمام مشترك بالكتب.

Facebookتُظهر بيانات ’s أن المناقشات المتعلقة بالمؤلفين والأدب والتاريخ قد ارتفعت وستظل اتجاهات حتى عام 2021.

“إلى جانب الكتب نفسها، تعمل المكتبات الصغيرة على تعزيز وجودها في المجتمعات المحلية،9 حيث تقدم محاضرات عبر الإنترنت ومجموعات مناقشة وأوقات لقصص الأطفال. كما لعبت المكتبات أيضًا دورًا مجتمعيًا نشطًا، حيث قامت بتوصيل الكتب والاتصال للاطمئنان على كبار السن.10 مع اتساع نطاق الكتب windows في العالم، ينتقل التقليد الأدبي من هواية إلى عادة. “

اتجاهات نمط الحياة لعام 2021

كانت اتجاهات نمط الحياة في الماضي تميل إلى أن تدور حول السفر والطعام والشراب والترفيه والموضة. ال تقرير المواضيع والاتجاهات لعام 2019 الاتجاهات البارزة:

“تعكس المنتجات الخضراء والاستدامة وعيًا بيئيًا جديدًا عبر الجمال والموضة والسفر. ظهرت موضوعات الطعام أيضًا خارج مناقشات المطبخ، حيث أبدى الناس اهتمامًا جديدًا بالفوائد الصحية والعافية لبعض المكونات. ونحن نشهد الآن لا مركزية النماذج التقليدية في أشياء مثل التمارين والتسوق وحتى وقت الشاشة.

يوضح تقرير الموضوعات والاتجاهات لعام 2021 أن موضوعات واتجاهات نمط الحياة في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة تدور حول المنزل، مما يعكس واقع الحياة في ظل الوباء.

تشمل الموضوعات الشائعة البستنة واتجاهات الثقافة غير الرسمية المستوحاة من واقع العمل في بيئة المنزل وتجديدات المنزل بنفسك.

البستنة مهمة للمستهلكين

Facebookأبرز تقرير اتجاهات البستنة:

“حتى في مجال البستنة المطبخية، يلجأ الكثيرون إلى الكتب الإرشادية والموارد عبر الإنترنت لموسمهم الأول في التربة؛ على سبيل المثال، زادت عمليات البحث عن “كيفية زراعة الأفوكادو” بمقدار 100 مرة بين منتصف أبريل 2019 و2020.

ثقافة عارضة

Facebook وأشار إلى الاتجاه الذي سماه . الثقافة غير الرسمية هي انعكاس لحقيقة أن الكثير من الناس لا يضطرون إلى التركيز على مظهرهم الخارجي مثل قصات الشعر أو الموضة. لقد تحول تركيز المستهلك إلى الملابس المريحة والرعاية الذاتية وما إلى ذلك Facebook يدعو إلى مزيد من الأصالة في التواصل.

Facebook يشرح:

“على مر العصور، عمل الناس على تقديم نسخ مصقولة من أنفسهم، حيث يرتدون ملابس ويبتسمون عند التوجه إلى المكتب، أو موعد، أو حتى المتجر. ومع تعليق الاجتماعات الشخصية إلى حد كبير وتوفير شاشة الفيديو نافذة افتراضية على الحياة المنزلية للناس، فإن الأميركيين يمنحون الأولوية للأصالة على المظهر، حتى لو كان ذلك يعني التعرض للخطر.

اتجاهات المنزل الكندية

Facebook سلط الضوء على اتجاه التركيز على المنزل باعتباره التركيز الحرفي على المنزل. كانت المواضيع والاتجاهات الشائعة في كندا هي تلك المتعلقة بتجهيز المنزل من أجل استيعاب الأنشطة التي كانت تتم سابقًا خارج المنزل والتي يتم إنجازها الآن داخل المنزل.

كانت المواضيع النموذجية هي توفير مساحة للعمل ولكن أيضًا مساحة للمدرسة وممارسة التمارين الرياضية. وشملت المواضيع الأخرى إصلاح الفناء الخلفي.

Facebook ذُكر:

“في الأفنية الخلفية والشرفات، يقوم الناس بتركيب أسرة مرتفعة للبستنة وإضافة أثاث للحديقة.27 يكون الداخل مزدحمًا تمامًا حيث يتخرج العمال من ارتجال المساحات المكتبية إلى بناء تجهيزات مكتبية منزلية مريحة وتطويق المناطق لممارسة التمارين الرياضية. مع تزايد عمل الناس ولعبهم في مساحاتهم الخاصة، سيطلبون المزيد من منازلهم…”

تكنولوجيا

Facebook سلط الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم لتسهيل التجارة عبر الإنترنت في الأماكن التي لم يكن فيها التسوق عبر الإنترنت قد ترسخ بعد في بلدان أخرى.

من الهند إلى أستراليا إلى المكسيك. واجهت الهند والمكسيك مشكلات في التسوق عبر الإنترنت بسبب الاتصال بالإنترنت وتفضيلات التسوق نقدًا. واجهت أستراليا مشكلات تتعلق بالصعوبات في توصيل الطعام إلى عدد كبير من السكان.

في الهند، تنتقل التجارة الإلكترونية والترفيه المنزلي بالإضافة إلى العمل والأنشطة التعليمية بشكل متزايد عبر الإنترنت.

أستراليا تتجه نحو ماذا Facebook يدعو نسخة مختلطة من التسوق عبر الإنترنت. يعكس هذا مزيجًا من التسوق عبر الإنترنت مع التوصيل والتسوق عبر الإنترنت مع الاستلام من المتجر.

تشهد المكسيك تحولاً جذرياً من خلال الخدمات المصرفية الجديدة، وهي شكل من أشكال المدفوعات غير النقدية عبر البنوك التي ليس لها وجود مادي لإجراء المعاملات المصرفية فيها. وهذا يسمح لعدد متزايد من المستهلكين المكسيكيين بالاستفادة من طرق الدفع غير النقدية.

وفق Facebook:

“يبحث العملاء أيضًا عن خيارات تسوق رقمية أكثر أمانًا، وتعتمد العديد من الشركات الدفع غير النقدي. وقد يؤدي هذا إلى تغييرات دائمة في الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع المعاملات المصرفية والشراء: تتوقع إحدى الدراسات أن ثلثي المكسيكيين سيقللون من استخدامهم النقدي في المستقبل.

موضوعات واتجاهات التسوق عبر الإنترنت لعام 2021

Facebookأظهر تقرير كيف أصبح التسوق عبر الإنترنت هو الطريقة القياسية لشراء البضائع. كما يوضح أيضًا كيف يركز المستهلكون على المشتريات التي تعزز حياتهم المنزلية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات حتى عام 2021.

الاقتباس

إقرأ الصفحة 40 Facebook تقرير:

تقرير المواضيع والاتجاهات لعام 2021 من Facebook معدل الذكاء