Rewrite this title: Facebook يسمح لعدة مستخدمين بالمساهمة في ألبومات الصور المشتركة

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Facebook يسمح لعدة مستخدمين بالمساهمة في ألبومات الصور المشتركة

ما يصل إلى 50 Facebook يمكن للمستخدمين الآن المساهمة في ألبومات الصور المشتركة الجديدة Facebook بدأ بالطرح. يمكن لكل مستخدم إضافة ما يصل إلى 200 صورة، مما يعني أن الألبومات يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10000 صورة. تعد هذه خطوة أعلى من الحد السابق البالغ 1000 صورة والتي لا يمكن إضافتها إلا إلى ألبومات المستخدمين الخاصة.

بوب بالدوين، مهندس البرمجيات في Facebook الذي قاد المشروع، قال هذا عن أحد الإحباطات التي يحاولون حلها باستخدام هذه الميزة الجديدة:

“في الوقت الحالي، إذا كنت في حفلة وتم إنشاء ثلاثة ألبومات مختلفة، فقد لا تتمكن من رؤية جميع الصور [based on privacy settings]وهو أمر مربك ومحبط نوعًا ما.

وبالحديث عن الحفلات، فهذه الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة +Google مزاج الحفلة، حيث يمكن للعديد من المستخدمين الذين هم ضيوف حدث مرتبط مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم في الوقت الفعلي.

وستكون ميزة الألبومات المشتركة الجديدة مفيدة أيضًا لتعزيز مشاركة المستخدم فيها Facebook المجموعات، وحفظ ذكريات المناسبات الحياتية الكبيرة التي يحضرها العديد من الأشخاص مثل حفلات الزفاف والتخرج وغيرها.

وفيما يتعلق بإعدادات الخصوصية، Facebook يمكن للمستخدمين اختيار جعل هذه الألبومات المشتركة مرئية للعامة أو لأصدقاء المساهمين أو للمساهمين أنفسهم فقط. يقال إن فكرة ألبومات الصور المشتركة جاءت نتيجة لأحد Facebookhackathons على مستوى الشركة.

Facebook بدأت بالفعل في طرح ألبومات الصور المشتركة لعدد صغير من المستخدمين. في البداية ستكون ميزة مخصصة لسطح المكتب فقط وسيتم توسيعها لتشمل جميع مستخدمي اللغة الإنجليزية قبل طرحها عالميًا.

كيف ستستخدم ألبومات الصور المشتركة الجديدة هذه؟ دعنا نعلم فى قسم التعليقات!