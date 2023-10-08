Rewrite this title: Facebook يهيمن على جميع المواقع الأخرى في الربع الثالث

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Facebook يهيمن على جميع المواقع الأخرى في الربع الثالث

أصدرت شركة Nielsen مؤخرًا الربع الثالث “حالة وسائل الإعلامتقرير يكشف كيفية تفاعل مستخدمي الإنترنت مع الويب وتخصيص وقتهم على الإنترنت. يكشف هذا التقرير أن الأمريكيين يقضون الآن وقتًا أطول على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات مقارنة بألعاب الإنترنت والبريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو/الأفلام مجتمعة.

خلال شهر مايو، أنفق الأمريكيون حوالي 53.5 مليار دقيقة على Facebook. هذا الرقم المذهل يصل إلى أكثر من ضعف الوقت الذي يقضيه نفس الأفراد على جوجل، YouTube, Twitterو LinkedIn مجتمعة ويشير Facebookهيمنة كعلامة تجارية.

ليس فقط الوقت الذي يقضيه الأمريكيون Facebook تتجه نحو الأعلى، ولكن النسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون الخدمة آخذة في النمو أيضًا. في الواقع، ما يقرب من 80% من جميع مستخدمي الإنترنت النشطين في الولايات المتحدة يزورون مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر من 40% من هؤلاء الأفراد يدخلون الآن إلى المواقع عبر هواتفهم المحمولة.

مع تخصيص ما يقرب من ربع الوقت الإجمالي للأمريكيين على الإنترنت الآن لوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات، فمن الواضح أن استراتيجية التسويق الفعالة يجب أن تتضمن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل وفهمًا شاملاً للجمهور المستهدف. لكي تكون وسائل التواصل الاجتماعي فعالة، يجب أن تفهم الشركة كيفية مشاركة عملائها للمحتوى واستخدامه والاستفادة من هذه المعرفة بشكل مناسب.

يسلط الاقتباس التالي من تقرير Nielsen الضوء على الأهمية المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للأعمال:

“سواء كان رمزًا لعلامة تجارية يدعو المستهلكين للتواصل مع شركة ما على LinkedIn، أو شريط أخبار يروج لمذيعة ما، Twitter مقبض أو إعلان يطلب من المستهلك “الإعجاب” بمنتج ما Facebookيتم دفع الناس باستمرار إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالنسب المئوية لمستخدمي الإنترنت ومقدار الوقت الذي يقضونه على مواقع الشبكات الاجتماعية مقنعة، إلا أنه يجب على كل علامة تجارية إجراء تقييم شامل لاحتياجاتها ومكانة السوق قبل الانتهاء من استراتيجية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

[Sources Include: Nielsen]