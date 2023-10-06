Rewrite this title: #Facebook 1 مليار مستخدم ومنشورات مستخدم مروجة

ستساعدك المقالة التالية: #Facebook 1 مليار مستخدم ومنشورات مستخدم مروجة

كان الأسبوع الماضي أسبوعًا إخباريًا كبيرًا آخر بالنسبة لـ Facebook. أولاً بالنسبة للزغب الذي أجرى زوكربيرج المقابلات من أجله. Facebook وصل رسميًا إلى مليار مستخدم نشط شهريًا. منذ أن أمضيت “أسبوع البحث” في حضور #SMX East في المدينة التي لا تنام، سأقتبس نيويورك تايمز.

قد يكون مليار مستخدم أكثر من مجرد شارة لطيفة تلصق على الثلاجة. بعد Facebookإن الطرح العام الأولي الباهت الذي يظهر أن الشركة لا تزال تنمو قد يساعد في رفع ثقة وول ستريت في الشركة.

واختتم السيد زوكربيرج إعلانه بالقول: “أنا ملتزم بالعمل كل يوم لتحقيق ذلك Facebook أفضل لك، ونأمل أن نتمكن معًا في يوم من الأيام من ربط بقية العالم أيضًا.

وهذا يترك ستة مليارات فقط للذهاب.

بينما كان فريق القيادة يربت على ظهره بشأن الأرقام المبهرة، Facebook أصدرت أيضًا خيارًا جديدًا لتوليد الإيرادات.

هذا الخيار مخصص للمستخدمين الفرديين وليس للعلامات التجارية على المساحة الاجتماعية. شكرا للفريق الرائع في Facebook، يمكن للأفراد الآن دفع رسوم رمزية لترويج منشوراتهم في الجدول الزمني لأصدقائهم. وحتى الآن، هذا الخيار غير متاح لجميع المستخدمين هنا في الولايات المتحدة. تُقرأ المقالات الأولى مع القصة كما لو كانت هذه نشرة كاملة.

في الحقيقة، Facebook يقوم باختبار المشاركات الشخصية التي يتم الترويج لها مع بعض أعضاء قاعدة المستخدمين في الولايات المتحدة. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان يمكنك إعطائها تدور؟ في المرة التالية التي تقوم فيها بنشر صورة على يومياتك، قم بإلقاء نظرة على الروابط الموجودة أسفل مشاركة الصورة الجديدة مباشرةً. إلى جانب “الإعجاب” و”التعليق” و”المشاركة” المعتادة، هل ترى وخيار “الترويج”؟ إذا قمت بذلك، فلديك خيار الدفع مقابل إعطاء تلك الصورة بعض الوقت الإضافي في آخر الأخبار لأصدقائك.

حسنًا، هل تدفع مقابل دفع أحدث صورة للطفل أو إعلان خطوبتك إلى أعلى موجز أخبار كل صديق – هل وصل الأمر حقًا إلى هذا الحد؟ بصراحة، من المشكوك فيه أن يلاحظ معظم المستخدمين إضافة الارتباط التشعبي “الترويج” إلى منشوراتهم. ماشابل نشرت خطوة بخطوة كيفية استخدام الميزة الجديدة وكيفية تتبع ما حصلت عليه من أموالك. هذا هو نوع تتبع المعلومات الذي يحصل عليه المسوقون لنشر الأنشطة على صفحات الأعمال. هل يضيف قيمة إلى تجربة المستخدم أم مجرد بعض النقود الإضافية إلى Facebook خزائن؟

ماذا تعتقد؟ هل هذه ميزة ترى أن المستخدمين يستفيدون منها أم أن هذا شيء قد يدفع الأشخاص إلى العودة إلى موقع MySpace؟