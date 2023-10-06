Rewrite this title: Facebook EdgeRank: الحقيقة حول الوصول إلى خلاصة الصفحة والمشاركات التي يتم الترويج لها

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Facebook EdgeRank: الحقيقة حول الوصول إلى خلاصة الصفحة والمشاركات التي يتم الترويج لها

كان هناك الكثير من المقالات التي تم تداولها عبر عالم المدونات خلال الأيام القليلة الماضية حول ما إذا كان سيتم ذلك أم لا Facebook تم تعديل خوارزمية EdgeRank عمدًا لجعل صفحات العلامات التجارية تنفق المزيد من الأموال على ترويج المنشورات لمعجبيها. أشارت مدونات مثل Dangerous Minds وArs Technica إلى انخفاض ملحوظ في الوصول إلى صفحاتها في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه إطلاق الميزات الترويجية لمنشورات الصفحة الجديدة. إذا لاحظت حدوث ذلك على صفحات علامتك التجارية، فقد تتساءل عما إذا كان ذلك ممكنًا Facebook كان يتلاعب بك أيضاً

إن الفهم الأفضل لعادات استهلاك المستخدم والغرض من EdgeRank يفضح بسرعة شائعات تهريب الأموال. إليك الحقيقة الوحيدة التي يجب أن تضعها في ذهنك: في أي يوم محدد لأي منشور معين، سيشاهد ما متوسطه 16-20 بالمائة من معجبيك هذا المنشور في موجز الأخبار الخاص بهم. لماذا؟

أولاً، لا يمكنك توقع تسجيل الدخول بنسبة 100 بالمائة من قاعدة المعجبين لديك Facebook والتمرير عبر ملفات الأخبار الخاصة بهم في الوقت الذي تنشر فيه شيئًا ما على صفحة علامتك التجارية. هذا ليس واقعيا. ثانيًا، من بين الأشخاص المتصلين بالإنترنت، يتفاعل جزء منهم فقط بشكل نشط مع المحتوى الخاص بك بطريقة ما. لقد أشار المعجبون الذين نقروا على الإعجاب ولم يكلفوا أنفسهم عناء التفاعل مع أي شيء رأوه على صفحتك إلى ذلك بالفعل Facebook أن صفحتك لا تهمهم بقدر ما تثير اهتمامهم بالمحتوى الآخر المتاح عليها Facebook.

الغرض الكامل من EdgeRank هو الحفاظ على عودة المستخدمين إليه Facebook مرارًا وتكرارًا من خلال تقديم المحتوى الذي يثير اهتمامهم فقط في ملفات الأخبار الخاصة بهم. بدون EdgeRank، Facebook سيتعين على المستخدمين التعامل مع انفجار خرطوم إطفاء الحريق لكل ما اتصلوا به على الإطلاق. لن يكون موجز الأخبار سوى ضجيج لا معنى له بدون بعض التصفية.

تلك هي الأساسيات.

في سبتمبر، Facebook تم إجراء بعض التغييرات للقضاء على المحتوى غير المرغوب فيه. أولاً، أصبحت عناصر التحكم في موجز الأخبار للمستخدمين أكثر وضوحًا وأسهل في الاستخدام. الآن من المرجح أن يضغط الأشخاص على سهم القائمة المنسدلة إما لإخفاء المحتوى الذي لا يهتمون به أو الإبلاغ عن البريد العشوائي إليه Facebook.

أيضًا، تم تحديث EdgeRank ليكون أكثر عدوانية مع الصفحات غير المرغوب فيها. ويل كاثكارت, Facebookتحدث مدير منتج موجز الأخبار إلى تك كرانش حول كيفية تغير EdgeRank.

لقد أجرينا تغييرًا كبيرًا نسبيًا في التصنيف في شهر سبتمبر، وكان الهدف من ذلك هو تقليل شكاوى البريد العشوائي المقدمة من المستخدمين. كنا [spam] التقارير على المستوى الإجمالي للعثور على الصفحات أو التطبيقات التي تولد الكثير من التقارير [and decrease their reach]. لقد أضفنا أيضًا محاولات مخصصة لتقليل وجود المنشورات التي من المحتمل أن تشتكي منها.

في الأساس، إذا لم تقم مطلقًا بالنقر أو الإعجاب أو التعليق أو مشاركة المنشورات بواسطة الصفحة، Facebook جعل تلك الصفحة أقل احتمالية للظهور في خلاصتك. يقول كاثكارت: “هذا تغيير كبير نسبيًا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في بلاغات البريد العشوائي، مما يعني أنها نجحت في إجراء ذلك Facebook تغذية الأخبار بشكل أفضل.

إذًا، ماذا تفعل إلى جانب إنفاق الأموال لترويج منشوراتك في موجز أخبار معجبيك؟

الإجابة الأكثر وضوحًا، في ضوء ما يفعله EdgeRank، هي إعادة التفكير في ما تنشره وكيف تنشره. هل تمنح معجبيك قيمة أم تقوم فقط بدفع أحدث وأكبر أداة لديك؟ ارجع إلى سجل النشر الخاص بك لترى ما تفاعل معه معجبوك. أفضل طريقة للبقاء في موجز أخبار المستخدم هي نشر التحديثات والصور ومقاطع الفيديو والروابط التي ينقر عليها ويعجب بها ويعلق عليها ويشاركها. إذا تفاعل معجبوك بشكل نشط مع المحتوى الخاص بك، فستبقى في موجز الأخبار الخاص بهم.

علاوة على ذلك، هناك بعض النصائح والحيل لإبقاء معجبيك الأكثر كسلًا مطلعين على ما يحدث. تحقق من ذلك من Success.com:

بقدر ما يذهب إنفاق القليل من المال، Facebook لا يزال بإمكانها أن تمنحك أكبر قيمة مقابل أموالك مقارنة بخيارات الإعلان الرقمي الأخرى. لا يتعين عليك إنفاق أموال طائلة للحصول على نتائج كبيرة عند الترويج لمنشورات صفحاتك. مرة أخرى، مفتاح النجاح هو مشاركة المعلومات الرائعة التي تضيف قيمة إلى تجربة المستخدم.