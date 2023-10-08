Rewrite this title: Facebook PAC: من هو المرشح لعام 2012؟ Facebook يحب؟

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Facebook PAC: من هو المرشح لعام 2012؟ Facebook يحب؟

في يوم الاثنين، Facebook قدم الأوراق اللازمة لتشكيل لجنة العمل السياسي FB PAC. مع Facebookنظرًا لوجودها المهيمن بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وقاعدة المستخدمين المتنامية التي تزيد عن 800 مليون، يسعى عملاق الشبكات الاجتماعية إلى زيادة تواجده في واشنطن.

أ Facebook أفاد المتحدث الرسمي بما يلي عن الكيان السياسي المشكل حديثاً:

“سيوفر FB PAC لموظفينا وسيلة لإسماع صوتهم في العملية السياسية من خلال دعم المرشحين الذين يشاركوننا أهدافنا المتمثلة في تعزيز قيمة الابتكار في اقتصادنا مع منح الناس القدرة على المشاركة وجعل العالم أكثر انفتاحًا واتصالًا. “

تأتي الخطوة الأخيرة لتشكيل FB PAC بعد التقارير التي تفيد بذلك Facebook أنفقت الشركة 320 ألف دولار على جماعات الضغط خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو رقم يكاد يعادل المبلغ الذي أنفقته الشركة خلال عام 2010 بأكمله. Facebook علق الممثل أندرو نويز على نفقات الضغط الأخيرة:

“تمثل الزيادة استمرارًا لجهودنا لشرح كيفية عمل خدمتنا بالإضافة إلى الإجراءات المهمة التي نتخذها لحماية الأشخاص الذين يستخدمون خدماتنا وتعزيز قيمة الابتكار في اقتصادنا.”

أوضحت جلسات الاستماع الخاصة بمكافحة الاحتكار في Google الأسبوع الماضي أن واشنطن تضع عينًا دقيقة على شركات التكنولوجيا المهيمنة وممارساتها. Facebookقد تشير جهود الضغط المتزايدة التي تبذلها شبكة التواصل الاجتماعي، إلى جانب لجنة العمل السياسي التي تم تشكيلها مؤخرًا، إلى أن الشبكة الاجتماعية تشعر بالقلق بشأن الاهتمام الذي توليه واشنطن لعمالقة التكنولوجيا.

مثل Facebookومع تزايد هيمنة السوق، تزداد أيضًا احتمالية أن تصبح هدفًا لتنظيمات واشنطن. Facebookمن المرجح أن تساهم التغييرات الأخيرة في نظام التشغيل الخاص بـ، والتي أحدثت مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية، في استمرار جهود الضغط والمساهمات السياسية.

بينما لا يزال من غير الواضح أي الأعراق أو المرشحين Facebookستدعم لجنة العمل السياسي خلال الانتخابات المقبلة، هناك شيء واحد مؤكد: Facebookوسرعان ما أصبح المقر الرئيسي المشمس في بالو ألتو متشابكًا مع المشهد السياسي العاصف في واشنطن.

[Sources Include: The Caucus & VentureBeat]