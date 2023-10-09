Rewrite this title: Galaxy هواتف S Android لا تزال متأخرة عن نظام التشغيل

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Galaxy هواتف S Android لا تزال متأخرة عن نظام التشغيل

يعد التنوع أعظم نقاط القوة والضعف الأكثر تدميراً في هواتف Google Android المتوفرة في السوق اليوم. من ناحية بينما Apple تمتلك Google جهازًا واحدًا فقط – مجموعة واحدة من الجماليات، وحجمًا أساسيًا واحدًا، وشركة مصنعة واحدة – تمتلك Google جبلًا صغيرًا من البدائل لتلبية أذواق مستخدميها. ومع ذلك، فإن مجموعة أجهزة Google تعني أيضًا أنه من الصعب على المطورين إنشاء تطبيقات تعمل على جميع الأنظمة الأساسية. ويبدو أن هذا ينطبق على المطورين الذين يعملون على إعداد إصدارات جديدة لنظام التشغيل Android أيضًا، كما يتضح من العدد الكبير من الأجهزة التي تتخلف عن الركب بجيل كامل.

كما أفادت مجتمع أندرويد، أحد الأجهزة التي تندرج ضمن هذه الفئة هو Galaxy سلسلة S. لقد وصلت هذه السلسلة المثيرة للإعجاب للتو إلى علامة العشرة ملايين مبيعات، وبالنظر إلى أننا نحصي المبيعات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية فقط، فهذا أكثر من مثير للإعجاب قليلاً. ومع ذلك، فإن كل هاتف يتم بيعه يعمل بنظام التشغيل Android 2.1 (المعروف أيضًا باسم “Eclair”).

ال Galaxy تم تشغيل السلسلة 2.1 لبعض الوقت، وفي ذلك الوقت وعدت بإجراء تحديث في أقرب وقت ممكن. هذه هي نفس الكلمة التي نتلقاها اليوم، كمسؤول Twitter تخبرنا المنشورات “أننا نعمل على جعل ترقية Android 2.2/Froyo متاحة لجميع الولايات المتحدة Galaxy أصحاب S” وأنهم “يريدون Galaxy يجب على مالكي S الحصول على ترقية بسيطة / موثوقة.

تكمن المشكلة في أنه بحلول وقت إصداره، سننظر إلى Gingerbread (نظام Android 2.3) وHoneycomb (نظامهما 3.0 الموجه للأجهزة اللوحية). من المفاجئ إلى حد ما أن نسمع أن تركيزهم لا يزال قائمًا منذ جيل مضى، خاصة منذ Galaxy كانت سلسلة S هي نقطة البداية لجهاز Nexus S – وهو الجهاز الرائد من Google لنظام التشغيل Gingerbread. حتى عندما يتم تقديم التحديث أخيرًا، فمن المحتمل أن يكون Galaxy سيبقى S جيلًا متخلفًا.