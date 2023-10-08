Rewrite this title: Gmail يطالب المستخدمين بإجراء “التدخلات عبر البريد الإلكتروني”

ستساعدك المقالة التالية: Gmail يطالب المستخدمين بإجراء “التدخلات عبر البريد الإلكتروني”

لقد نمت خدمة Gmail، وهي خدمة البريد الإلكتروني من Google والتي بدأت كبرنامج للدعوة فقط، بشكل كبير – لكنها لا تزال تتضاءل أمام Yahoo Mail وHotmail. ولتغيير ذلك، تطالب جوجل مستخدمي Gmail الحاليين بإجراء “تدخلات عبر البريد الإلكتروني”.

كيف تعمل التدخلات عبر البريد الإلكتروني

بدأت شركة جوجل بالاستعانة بالمستخدمين المخلصين لخدمة Gmail، ودعتهم إلى إجراء “تدخلات عبر البريد الإلكتروني” من شأنها إبعاد المستخدمين عن “عناوين البريد الإلكتروني المحرجة”. هنا فيديو الذي يعطي المتهدمة الأساسية.

ولكن بصرف النظر عن مجرد مطالبة المستخدمين بالخروج وتحويل الجميع إلى Gmailhood المخلص، فقد وفرت Google أيضًا موقعًا على EmailIntervention.com. يتيح هذا الموقع للمستخدمين إنشاء رسالة، بما في ذلك رسائل إلى جهات اتصال متعددة في وقت واحد، مما يوفر عرضًا تقديميًا لـ Gmail يتضمن مقطع فيديو فكاهيًا. ما وراء فيديو مضمن، فإن الحوافز التي يتم طرحها تشمل الدردشة المرئية عبر Gmail، والمكالمات الهاتفية المجانية، والحواجز الفعالة للبريد العشوائي.

الاستفادة من ولاء المستخدم لعمليات القفل الإضافية

Gmail ليس مجرد برنامج جانبي لـ Google. إنها طريقة لمطالبة المستخدمين بإنشاء حساب Google يمكن ربطه بعدد من الخدمات المربحة، بما في ذلك Google+. من خلال جعل المستخدمين المقيدين بالفعل يحثون أصدقائهم على اتخاذ الخطوة الأولى في مملكة جوجل، تعمل جوجل على إنشاء آلية قوية للتخاطب الشفهي تستهدف السلعة التجارية الأكثر قيمة: الولاء.

إنه تكتيك مثير للاهتمام، لا شك في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيته – بعد وقت قصير من الإصدار العام لـ Google+ – ليس غامضًا على الإطلاق. يشير هذا التكتيك أيضًا إلى تكامل أعمق بين خدمات Google وينذر بأهمية متزايدة في عناصر البحث الاجتماعي، خاصة على Google+. قد يحتاج مُحسنو محركات البحث (SEO) وSMOs الذين لم يقفزوا بالفعل إلى Plus إلى تدخل خاص بهم.

[Sources include: the Official Google Blog & Official Google YouTube Videos]