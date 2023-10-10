Rewrite this title: Gmail يُطلق ميزة مكافحة التحميل الزائد للبريد الإلكتروني

ستساعدك المقالة التالية: Gmail يُطلق ميزة مكافحة التحميل الزائد للبريد الإلكتروني

بدءًا من الأمس، بدأت Google في طرح أحدث ميزاتها في Gmail – البريد الهام. باستخدام هذه الأداة الجديدة سهلة الاستخدام، يحصل المستخدمون الآن على القليل من المساعدة عندما يتعلق الأمر بفرز صناديق البريد الوارد الخاصة بهم. باستخدام الخوارزميات والمعلومات الإضافية التي ستتعلمها من عادات صندوق البريد الخاص بك، سيساعدك ذلك في فرز رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لك إلى ثلاثة افتراضيات (ولكن هناك خيارًا رابعًا مثل أشار إليها Tech Crunch) الأقسام: الاستيراد وغير المقروءة، والمميزة بنجمة، وكل شيء آخر.

سيكون الأشخاص الذين تتواصل معهم كثيرًا في القسم العلوي إلى جانب البريد غير المقروء، والرسائل “المميزة بنجمة” هي تلك التي ليست ذات أهمية قصوى، ولكن قد تحتاج إلى الرجوع إليها أو الرجوع إليها في أي وقت محدد و”كل شيء” “آخر” جيد … هذا بالضبط. يمكن أن تصبح هذه الميزة ذات قيمة متزايدة لأولئك الأشخاص الذين يتواصلون مع عدد كبير جدًا من جهات الاتصال كل يوم. إن امتلاك أداة تنظم كل شيء لك تلقائيًا هو بمثابة المساعد الشخصي الذي طالما أردته. إن القدرة على فتح حساب Gmail الخاص بك في أي وقت والقدرة تلقائيًا على معرفة رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب اهتمامك الفوري وتلك التي يمكن أن تنتظر لفترة من الوقت، ستوفر على الأشخاص الكثير من الوقت، وفي جوهرها، ستزيد من الإنتاجية الشخصية.

على هم المدونة الرسمية، لدى Google مقطع فيديو يقترح عليك مشاهدته أثناء الاستعداد لإعداد ميزة مكافحة التحميل الزائد للبريد الإلكتروني الجديدة.

لا يستطيع جميع مستخدمي Gmail الوصول إلى البريد الهام حتى الآن. وخلال الأسبوع المقبل، ستصبح الأداة الجديدة متاحة للجميع؛ فقط ترقب “الجديد!” “البريد الهام” الموجود أعلى حساب Gmail الخاص بك أو تحقق من إعداداتك لعلامة التبويب “البريد الهام”.